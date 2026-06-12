土壤整治工程維護健康 達到永續農業
空汙、水汙都是危害人類健康的殺手。不過您知道嗎？這些環境汙染，最後的受害者，還包括常常被人類忽略的「土壤」。一旦土壤被地表上的空氣、水、廢棄物所汙染，連帶會導致農作物受到嚴重影響。為了讓汙染的土地恢復生命力，許多地方開始進行土壤整治工程；究竟，被污染的土地要如何恢復原貌呢？一起來看看。
土壤就像是植物的地下保鑣，可以避免植物受到外來汙染物的傷害，但是當人為汙染的量，遠遠超過土壤的淨化速率，就會造成土讓汙染。失去調節、復原能力的土壤，就像是生病了，如果病情嚴重，就需要借助外來的力量來治療土壤。
裕山環境工程股份有限公司水土部副總 莊順：「一般農地的整治工法，常見用排客土工法，或者是翻轉稀釋法，原則上是依照農地重金屬汙染的程度，來做工法的設計，我們現在的這塊地用的是翻轉稀釋工法。」
翻轉稀釋工法或稱為耕犁工法，將受汙染的土壤，與乾淨的土壤均勻混合，來降低土壤的汙染濃度。在工程進行時，工作人員也會隨時監測土壤的重金屬值，是否落於法規的管制標準值，初步檢視整治工程的成效。
裕山環境工程股份有限公司水土部副總 莊順：「一般其實我們都會認為土壤是環境最終的受體，地表上的空氣、水跟廢棄物，這些如果沒有管制好的話，最後乘載汙染的就會是我們的土壤，所以如果要有效地避免土壤汙染，其實只要前端的這些空、水、廢、毒能夠管理得好，那自然土壤受汙染的機會就會相對地比較少。」
我，是土壤，我的緩衝能力與自淨能力，都是為了讓我身上的植物可以長得更好。我喜歡和人類、植物一起生活，只要我們互相照顧，一定能讓世界更加美好。
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