土庫公所攜手社區與農會 端午送愛關懷

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土庫鎮公所結合埤腳社區志工媽媽與土庫鎮農會家政班製作「平安粽」，送暖送愛送祝福。（洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】端午佳節將至，土庫鎮公所於12日舉辦「115年度端午送愛關懷暨米食文化推廣活動」。此次活動特別結合埤腳社區志工媽媽與土庫鎮農會家政班班員的專業手藝，眾人齊聚一堂，以在地優質糯米與花生為食材，雙手包裹出一顆顆象徵祝福與平安的愛心粽，將傳統米食文化與社區關懷緊密連結，分送予轄內弱勢家庭及相關單位，讓端午節慶不僅是品味美食，更是一份傳遞愛與溫暖的具體行動。

活動現場，從備料、調味到包製，每一道程序皆由參與夥伴們親力親為，現場粽葉飄香，笑聲此起彼落。本次活動充分展現了土庫在地社區互助的精神，以及農村女性溫暖且堅毅的力量。土庫鎮農會表示，土庫作為優質稻米產區，期盼透過本次活動將優質農產與家政班的好手藝結合，讓大眾在品嚐粽香的同時，能深刻感受到土地與人情的溫度，讓這份文化記憶持續傳承。

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土庫鎮公所結合埤腳社區志工媽媽與土庫鎮農會家政班製作「平安粽」，送暖送愛送祝福。（洪佳伶攝）

土庫鎮長陳特凱表示，端午節是重要的傳統節慶，也是凝聚人情與傳遞關懷的重要時刻，公所長期重視弱勢關懷與在地文化推廣，希望透過活動結合社區、農會及公部門力量，將節慶溫暖送到每一位需要關心的民眾手中，也讓在地米食文化持續傳承、向下扎根。鎮長並感謝埤腳社區志工媽媽、土庫鎮農會家政班班員及所有參與夥伴的付出，用一顆顆充滿心意的粽子，讓端午佳節更有溫度。

土庫鎮公所結合埤腳社區志工媽媽與土庫鎮農會家政班製作「平安粽」，送暖送愛送祝福。（洪佳伶攝）

近期因鎮長身體微恙，目前休養中，12日由蘇紹箕秘書代表公所全體同仁攜帶象徵平安與祝福的「平安粽」獻給鎮長，以「用粽平安、粽滿祝福」的心意，祝福鎮長健康安泰，早日回歸公所團隊。蘇紹箕秘書表示，希望把大家的關心與祝福一起包進粽葉裡，讓這份端午情誼不僅香氣四溢，更能傳遞滿滿暖意。

土庫鎮農會表示，土庫向來為優質稻米及農產重要產區，本次活動結合在地食材的糯米及花生與家政班媽媽們的好手藝，讓傳統節慶文化與地方農產相互結合，希望大家在品嚐粽香的同時，也能感受到來自土地與人情的溫暖，讓「粽」香不只飄散端午，更延續成為地方情感與文化記憶的一部分。