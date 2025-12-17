土庫公設民營托嬰中心揭牌 活化市場打造友善育兒

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府持續優化育兒環境，活化閒置多年的土庫鎮第二零售市場，設置「土庫公設民營托嬰中心」，提供平價、專業且就近的托育服務，17日上午舉行揭牌記者會。縣長張麗善偕同縣府團隊、地方民意代表及相關單位共同出席，宣告社區公共托育資源再添新據點。

雲林縣「土庫公設民營托嬰中心」，提供平價、專業且就近的托育服務，社區友善育兒再升級。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府表示，土庫公設民營托嬰中心由縣府委託社團法人嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會經營管理，收托對象為滿2個月至未滿2足歲嬰幼兒。中心已完成設置並投入營運，截至114年11月底，收托人數達40人，逐步落實雲林推動友善育兒的政策目標，獲得家長與社區肯定。

雲林縣自113年宣布推動兩年六億催生雲林萬寶龍計畫，有效推升雲林生育率，雲林縣113年粗出生率為10.6‰全國第一。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，縣府自113年推動「兩年六億催生雲林萬寶龍計畫」以來，生育支持政策成效逐漸展現。雲林縣113年粗出生率達10.6‰，居全國之冠，並於今年提前迎來萬寶龍計畫第1萬名寶寶，至今兩年內已誕生逾1萬1千名新生兒。縣府除鼓勵生育，也同步強化托育與幼教體系，讓家長能夠安心生、放心養。

雲林縣政府積極布建托嬰中心及幼兒園幼幼班，希望讓家長可以放心生、安心養。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府說明，目前縣內設有準公共托嬰中心13家，可收托590名幼兒，公設民營托嬰中心8家，可收托222名幼兒，合計21家、收托量能812人。未來將持續布建公共托育據點，並結合民間力量擴充服務，預計新增14間托嬰中心，整體托育量能可提升至1,308名幼兒，同步擴充幼兒園幼幼班收托名額，完善在地育兒支持系統。

在收費與補助方面，公設民營托嬰中心每名幼兒每月收費9,000元，扣除中央托育補助後，家長實際負擔金額大幅降低，減輕育兒經濟壓力。縣府也將結合社區資源，於托嬰中心推動親職教育、育兒指導及早期療育轉介，提供家庭更完整的照顧網絡。

縣府社會處未來將持續深化公共托育與公私協力，讓每一位雲林孩子都能在安全、友善的環境中成長。（圖／記者蘇榮泉攝）

土庫鎮公所指出，托嬰中心前身為閒置市場，轉型為公共托育設施後，不僅活化空間，也回應在地家庭實際需求，目前收托已額滿，排隊人數持續增加，顯示地方對托育服務的高度需求。縣府社會處則表示，未來將持續深化公共托育與公私協力，讓每一位雲林孩子都能在安全、友善的環境中成長。

