土庫商工歲末感恩餐會 教職員工抽獎同樂

▲校長吳星宏致詞感謝各界對土商校務的支持。（記者劉春生攝）

國立土庫商工職校二十日中午十二時三十分，假虎尾上下切餐廳辦理歲末感恩餐會，活動有教職員工抽獎，家長會長吳俊儀提供三萬元，副會長、前吳會長贈送禮金供抽獎及豐富的摸彩品電視機、土商文教基金會常務董事黃伯文贈高級吹風機、(校長吳星宏雖尚令堂母喪中但仍到校上班處理校務)，在主持感恩餐會致詞表示：感謝各界支持及教職員工全力以赴認真校務工作表達感謝之意後即離席，與會有張縣長地方秘書陳虹洳，土庫鎮公所機要秘書葉進國代表陳鎮長，調解委員會主席黃伯文，退休前土商校長何佩玲，家長委員等參與。

摸彩活動由總務主任王瓊琳與家長會長吳俊儀全程主持，全校教職員工人人有獎及再有第二次與第三次抽獎使人人有獎，現金及禮品相當多，人人皆大歡喜，吳校長交代如被抽中禮金、禮物，再捐回去供抽，難得被抽中兩千元禮金，校長室劉秘書也同樣抽中，再捐回去供抽，該校每年延續歲末舉辦感恩餐會相當有意義，也表達校方感謝各界及教職員工對校務的努力。