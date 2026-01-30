土庫商工開辦AI與資安實驗班 寒假營隊培訓不中斷
▲土庫商工學生和台南應用科技大學資訊管理系及企業管理系教授於課程結束後展現專案成果並合影紀念。(記者劉春生攝)
國立土庫商工於一一四學年度正式開辦首屆「人工智慧與資通安全實驗班」（以下簡稱AI實驗班），為了讓實驗班學生在寒假期間學習不中斷，在學校教務處與實習處的規劃下，由資料處理科辦理寒假學習營隊活動。此次活動除由校內教師團隊親自授課，安排紮實的證照輔導課程外，也特別邀請科技大學端之教授蒞校指導，透過行政端的資源整合與教學端的落實，共同達成技術型高中與科技大學的縱向鏈結，讓學生在假期中持續積累實力。
此次寒假營隊課程內容務實聚焦。在證照輔導方面，由校內教師團隊針對國家級檢定考試進行密集特訓。老師們利用寒假較完整的時間，協助學生針對平時練習時容易卡關的步驟進行反覆操作與修正，透過模擬測試與實戰演練，讓學生熟悉考試流程與技巧，為未來的證照考試做好準備。
在跨域學習部分，學校引進大學端資源，邀請台南應用科技大學資訊管理系及企業管理系教授來到土庫商工，以商業管理中之AI軟體應用的相關課程進行教學。透過大學教授的親自指導，學生在校內就能接觸到如何將人工智慧工具應用於商業管理範疇，了解目前業界與大學端的應用趨勢，並將校內所學的基礎技能與實際管理應用相互連結。
負責規劃此次營隊的資料處理科王玉琳科主任表示，AI與資安領域的技術更新迅速，寒假是學生可以集中練習的時間。感謝學校行政單位的協助，讓科內教師能利用假期針對學生的實作弱項進行加強，並透過大學教授的蒞校授課開拓學生視野。王玉琳主任指出，看到AI實驗班學生在寒假期間仍願意準時到校練習，甚至在課堂中積極向教授提問，展現出強烈的求知慾，這種自動自發的學習態度，是實驗班學生最基本的素養。
吳星宏校長強調，首屆AI實驗班的設立，目的是培養學生對專業負責的態度。看到科主任與老師們願意在寒假期間陪伴學生練習，而學生也願意靜下心來磨練技能，這就是技職教育最務實的精神。學校會持續提供資源與機會，讓學生能透過這些紮實的訓練，一步一步累積出屬於自己的競爭力。
