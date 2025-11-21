土庫商工57週年校慶 AI實驗班成果與典範表揚成焦點

吳星宏校長(左起)、第三屆土商故館典範人物何佩玲校長、陳特凱鎮長、黃伯文主委，與何景標校長合影。(記者劉春生攝)

國立土庫商工第五十七週年校慶暨合作教育運動會二十一日上午在活動中心舉行，由校長吳星宏主持，開幕典禮中特別舉行第三屆「榮耀土商故事館」典範人物表揚，表揚土庫鎮長陳特凱、土庫鎮調解委員會主委黃伯文，以及退休校長何佩玲三位傑出人士。透過表揚在不同領域發光發熱的校友及對學校有重大貢獻的人物，彰顯土商人的優良傳統與精神傳承，也為在校學生樹立學習典範。與會來賓冠蓋雲集，縣議員林岳璋、黃美瑤及各大專院校、國、高中職校校長，土商前兩任退休校長何佩玲、何景標，縣議員林岳璋、家長會長謝夙秋、傑出校友土庫鎮長陳特凱上台致詞，恭喜土商校慶，祝賀校務蒸蒸日上，勉勵同學認真求學、學業進步，對於吳校長辦學精神，使校務優越，對外參加比賽均獲得優異成績，甚獲讚譽及肯定。下午舉行統測祈福誓師活動，為高三學弟妹加油打氣。從「跑百圈」、「騎百里」，到田中馬拉松應援團，土商老師們一次又一次用行動激勵同學。我們要讓同學們看見：只要堅持，就能看見希望；只要努力，就能創造奇蹟！

校長吳星宏代表全校師生向與會長官、來賓及家長致謝，感謝各界對土庫商工的關愛與支持，並承諾將持續深耕技職教育，不負眾望。今年校慶的主題是「土商五十七續創佳績」。感謝佩玲校長與歷任師長為本校奠定的優質基礎，這兩年多來，我們持續在各方面創下佳績。因此，在這次校慶中，我們要將這些成果充分展示出來，讓大家看見土商的蓬勃發展。校慶活動首先進行「土商之光」戶外LED電子看板啟用典禮，這面嶄新的電子看板將提升校園資訊傳遞效能，象徵土庫商工邁向智慧校園的新里程。各界嘉賓及友校師長蒞臨致賀，隨後由太鼓社與熱舞社帶來精彩開幕表演，運動員宣誓展現公平競賽、努力不懈的決心，為校慶運動會揭開序幕。土庫商工一一四學年度成立AI實驗班，延續「科科有特色、班班有才藝、生生有活力」的辦學理念。

近三年更有兩位建築科學生錄取台大，展現優異成果，已成為雲林在地國中學子就讀職業學校的最佳選擇。

今年校慶同步發行《土商誌》創刊號，記錄師生精彩故事與校園點滴，為學校歷史留下珍貴紀錄，展現本校重視學生多元發展與文化傳承的用心。校長吳星宏以「土商五十七續創佳績」勉勵師生，期許學生發揮創意，熱情參與各項活動。他特別強調，校慶運動會不僅是體育競賽，更是學生展現團隊精神、責任態度與合作學習的重要舞台。透過多元活動及合作教育精神的結合，期望學生在運動場上學習堅持、尊重與合作，並將這些態度延伸到日常學習與未來職涯發展。

在升學與競賽方面，商經科與會計科錄取最多國立大學學生，充分展現本校商管群的優異成果。資料處理科辦理「人工智慧與資通安全實驗班」，深獲雲林縣國中端肯定，展現與時俱進的辦學理念。設計群方面，廣設科郭承穎同學榮獲全國技能競賽第四名，吳家鈁同學榮獲二零二五全國兒少陶藝獎高中職組首獎，多位同學於全縣美術比賽囊括前三名。建築科近三年有兩位同學錄取臺灣大學，陳冠廷同學榮獲全國技能競賽銅牌，建三乙更榮獲實構築全國第二佳績。此外，木球隊與健力隊也在國內外競賽為校爭光。



校慶特別規劃了三項重要活動來呈現土商的榮耀：第一是「土商之光」LED電子看板啟用，象徵土商邁向智慧校園，也期許每位土商人都能發光發熱。第二是「榮耀土商故事館」典範人物表揚。我們將表揚土庫鎮長陳特凱先生、土庫鎮調解委員會主委黃伯文先生，以及敬愛的退休校長何佩玲女士。他們是土商人的驕傲，也是同學們學習的典範。第三是《土商誌》創刊號發行，記錄師生精彩故事，為學校歷史留下珍貴紀錄。