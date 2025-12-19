土庫國小生挑戰小小馬拉松

雲林縣土庫國小舉辦「小小馬拉松」，以運動扎根健康力，孩子跑出自信與毅力。（記者劉春生攝）

為推動學生健康促進與品格教育，雲林縣土庫國小於近日舉辦「小小馬拉松」活動，依年級分梯次進行，讓幼兒園至高年級學生在安全規劃的路線中，透過跑與走的方式完成挑戰，體驗堅持到底的成就感。

此活動結合學校長期推動的健康體位與規律運動理念，強調「完成比速度更重要」，鼓勵學生依自身能力調整節奏，在過程中培養耐力、自我管理與正向態度。活動當日亦獲得家長到場陪跑加油，以及土庫鎮公所、土庫鎮衛生所提供醫護與行政支援，展現社區共同守護孩子健康的力量。

土庫國小表示，「小小馬拉松」不僅是一場體能活動，更是一堂生活教育課，期盼孩子在每一步奔跑中，學會為目標努力、為自己喝采，也為健康生活奠定良好基礎。學校未來將持續透過多元運動活動，打造安全、健康、充滿活力的校園環境。