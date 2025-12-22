土庫國小126週年校慶 表揚40載資深員工、15位運動將才刷新紀錄

土庫國小一百二十六週年校慶盛大登場：表揚四十載資深員工、十五位運動將才刷新紀錄，展現多元教育碩果。(記者劉春生攝）

雲林縣土庫國民小學於今（一一四）年十二月二十日隆重舉行創校一百二十六週年校慶運動會。校園嘉賓雲集，除鎮長親臨指導外，眾多地方長官及各校校長亦特別出席致賀。典禮中除展現學子在體育、藝術與民俗技藝的多元成就外，更透過一系列表揚活動，傳承百年校園的感恩精神，活動全程熱烈順利。

表揚奉獻與資深精神，服務員楊清山受矚目 開幕儀式中，校方特別表揚捐資興學人士、熱心志工及在校服務的資深優良教師，感念其對教育的無私付出。其中，服務員楊清山先生在土庫國民小學奉獻長達四十載，其敬業與堅守崗位的精神，成為全校師生學習的表率，獲得全場長官與來賓最響亮的掌聲。

「小小馬拉松」暖身起跑，十五名健兒刷新紀錄 為了迎接校慶，校方於十二月十六-十七日先行舉辦運動會暖身賽——「小小馬拉松」路跑活動，對象涵蓋幼兒園至六年級學生。競技場上更有驚人表現，共有十五名學生刷新大會紀錄。為獎勵學生追求卓越，校長特別頒發破紀錄獎金，激勵土庫學子發揮運動家精神。

文武雙全！展現多元發展與競技實力 土庫國小不僅在田徑場上表現亮眼，近期的發展更呈現多元並進的氣象。除了的運動賽事，校方近期也積極參與多項重要比賽，包含：

‧ 文藝成就： 學生音樂比賽與學生創意戲劇比賽。

‧ 體育競技： 十二月初舉辦的縣長盃籃球賽及秋季縣長盃競技民俗體育賽事，以及近期落幕的豐泰盃樂樂棒球賽。

這些賽事成果充分展現土庫國小在藝術、傳統民俗與現代體育上的深厚實力，落實「多元發展」的教育理念。

親師生同樂，大隊接力掀高潮 活動除各年級個人賽、趣味競賽及八百公尺混合接力外，下午的大隊接力更是重頭戲。除了學生競技，教職員、家長、社區人士及校友也組隊參賽，體現了學校與社區緊密結合的活力。

校長表示，一百二十六週年校慶是一個里程碑，看到孩子們在音樂、戲劇、體育及民俗技藝上均有卓越表現，倍感欣慰。活動在下午三時四十五分的頒獎典禮中畫下圓滿句點，期待土庫國小繼續培育更多德智體群美兼具的優秀學子。