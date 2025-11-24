土庫宴上桌 美食文化新體驗

開桌儀式由張麗善縣長（右六）、土庫鎮長陳特凱（右七）、土庫商圈理事長魏安助（右五）、建設處處長廖政彥（右四）及雲林縣多位議員共同舉杯，歡迎全國各地民眾參加土庫宴。（記者劉春生攝）

雲林縣政府、土庫鎮公所、土庫好COOL商圈發展協會共同舉辦「土庫宴」活動，十一月二十二日晚間在土庫鎮順天宮前中山路街區隆重登場，雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱、縣府建設處長廖政彥、土庫好cool商圈理事長魏安助、台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰、網紅香蕉、立法委員張嘉郡、縣議員王鈺齊、張維心、黃美瑤、蔡明水、林文彬、土庫鎮民代表會主席王錦文、黃凱議長助理黃鳳、沈宗隆議員助理沈昱霆、陳乙辰議員秘書吳佳璋等地方代表熱情參與，展現土庫創意與商圈活力。

張麗善縣長表示，土庫宴席開兩百席，集結十二家在地特色店家共同推出十道風土料理，結合地方故事、主題說菜、音樂演出與文化導覽，吸引來自十四個縣市美食愛好者齊聚土庫，享受一場兼具美味與文化深度的特色宴席。

張縣長指出，土庫過去是農產加工、布袋戲文化、宗教信仰的重要據點，土庫也是她的故鄉，如今透過土庫宴以整合美食與文化的形式，將小鎮的味道與記憶端上餐桌。

晚間宴席以品珍香麵包與順成油廠聯手的花生香吐司，以及海王子茶飲揭開序幕，再由阿海師鴨肉麵線、怪人花枝鱔魚羹、川龍食堂扁魚白菜、烏雞郎蒜頭薄荷烏骨夯雞、珍和蟹老闆結合萬源製麵舖推出的拳頭飯糰與涼麵等料理接續上桌，每一道菜皆融合地方食材特色，展現土庫風味與生活文化。尾聲則由古早味雙糕潤店與樂米工坊的米蛋糕作為壓軸，為整體餐席畫下甜美句點。