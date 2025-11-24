《土庫宴》上桌 舌尖美味創新文化美食融合新體驗

▲開桌儀式由張麗善縣長（右6）、土庫鎮長陳特凱（右7）、土庫商圈理事長魏安助（右5）、建設處處長廖政彥（右4）及雲林縣多位議員共同舉杯，歡迎全國各地民眾參加土庫宴。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府、土庫鎮公所、土庫好COOL商圈發展協會共同舉辦《土庫宴》活動，(11/22)日晚間在土庫鎮順天宮前中山路街區隆重登場，雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱、縣府建設處長廖政彥、土庫好cool商圈理事長魏安助、台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰、網紅香蕉、立法委員張嘉郡、縣議員王鈺齊、張維心、黃美瑤、蔡明水、林文彬、土庫鎮民代表會主席王錦文、黃凱議長助理黃鳳、沈宗隆議員助理沈昱霆、陳乙辰議員秘書吳佳璋等地方代表熱情參與，展現土庫地方創意與商圈活力。

張麗善縣長表示，土庫宴席開200席，集結12家在地特色店家共同推出10道風土料理，結合地方故事、主題說菜、音樂演出與文化導覽，吸引來自14個縣市美食愛好者齊聚土庫，享受一場兼具美味與文化深度的特色宴席。

張縣長指出，土庫過去是農產加工、布袋戲文化、宗教信仰的重要據點，土庫也是她的故鄉，如今透過《土庫宴》以整合美食與文化的形式，將小鎮的味道與記憶端上餐桌。

晚間宴席以品珍香麵包與順成油廠聯手的花生香吐司，以及海王子茶飲揭開序幕，再由阿海師鴨肉麵線、怪人花枝鱔魚羹、川龍食堂扁魚白菜、烏雞郎蒜頭薄荷烏骨夯雞、珍和蟹老闆結合萬源製麵舖推出的拳頭飯糰與涼麵等料理接續上桌，每一道菜皆融合地方食材特色，展現土庫風味與生活文化。尾聲則由古早味雙糕潤店與樂米工坊的米蛋糕作為壓軸，為整體餐席畫下甜美句點。

張縣長說，『土庫宴』透過美食重新連結地方記憶，是推動小鎮文化觀光的重要起點。此次活動成功將土庫庶民美食轉化為文化品牌，透過風味與故事結合，讓在地產業得以創新行銷，不僅讓居民看見家鄉驕傲，也吸引更多旅客深入探索雲林。

土庫鎮長陳特凱表示，土庫鎮是座適合低碳慢遊的小鎮，短短2公里距離匯聚古蹟、宗教、美食，公所與在地商圈已做好充裕準備迎接各地遊客，放慢腳步好好感受土庫鎮深厚的文化底蘊。

晚間活動在土庫在地文史工作者謝暉宏老師演唱的〈土庫情歌〉、〈歡迎來阮土庫逛〉中揭開序幕，溫暖的歌聲營造出濃厚的地方氛圍。餐桌上的10道料理在說菜導覽中連結食材故事與文化脈絡，並由知名主廚與擺盤設計指導吳文智老師強化視覺呈現，讓每道菜都成為「端得出場、說得出故事」的文化展演。

為深化活動的文化內涵，《土庫宴》特別邀請萬得文化協會、也是土庫知識青年發展協會執行秘書-邱佾慈來分享土庫地方故事、街區文化與信仰特色，讓參與者在享用佳餚的同時，也能對小鎮的歷史軌跡與生活風貌有更深刻的認識。活動中穿插「土庫故事互動問答」等設計，搭配雲林科技大學雲響管樂社現場演奏，使整場宴席更充滿文化厚度與人情溫度。

縣府建設處長廖政彥指出，這次《土庫宴》共超過20個地方店家參與，包含宴席料理、餐會伴手禮與文化導覽體驗店家，展現土庫商圈緊密合作與品牌共創的成果。同日下午同步推出的「穿越古廊道—街區文化導覽小旅行」，由地方導覽員帶隊走訪庄役場、順天宮、第一市場等地標，讓民眾從餐桌走到街角，親身體會土庫文化，是地方觀光與產業整合的成功示範。

土庫好cool商圈理事長魏安助表示，此次土庫宴除12家店家熱情參與外，還額外贈送伴手禮，來自8間店家特色商品集合成福袋概念，讓參與遊客滿載而歸。未來也希望這麼有意義的活動能持續，推廣土庫在地美食。

張麗善縣長強調，《土庫宴》不僅是一場美食活動，更是文化展演與風土行銷的創新行動。縣府與商圈團隊期盼未來能再延伸活動成果，持續推出限定版宴席、小旅行與文化節慶活動，將土庫的風土故事與在地品牌逐步深化並推向國內外，成為雲林最具記憶點的文化名片。

▲台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰（左3）、縣府建設處長廖政彥（左2）、建設處工商發展科長李冠德（左1）、土庫好cool商圈理事長魏安助（右3）於拍照打卡版前合影。(記者劉春生攝)

▲立法委員張嘉郡（中）、土庫鎮長陳特凱、土庫商圈理事長魏安助出席活動及致詞。(記者劉春生攝)

▲土庫宴席開200席，集結12家商圈在地特色店家共同推出10道風土料理。(記者劉春生攝)