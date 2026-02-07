土庫寒冬送暖 發放愛心物資

土庫鎮公所辦理「一一五年度寒冬送暖關懷弱勢活動」~愛心物資發放活動大合照。（記者劉春生攝）

土庫鎮公所六日上午九點上午公所前廣場辦理「一一五年度寒冬送暖關懷弱勢活動」~愛心物資發放，募集各界愛心物資並事先整理、打包，透過物資車配送至各里辦公處，讓民眾就近領取，使社會愛心更快速、便利送達需要的家庭。鎮長陳特凱表示，土庫鎮寒冬送暖活動自九十二年開辦迄今已邁入第廿四年，長期透過活動關懷轄內弱勢民眾，是全鎮年度重要公益盛事。今年共有三十五家企業、團體與善心人士共襄盛舉，感謝各界持續守護這份溫暖，讓愛與關懷遍布社區每個角落。立委丁學忠委員、縣府社會處陳怡君副處長、張縣長地方秘書張逸文、地方秘書陳虹汝、立委張嘉郡、丁學忠聯合辦公室陳建彰副主任、張維心議員秘書張文良及調解委員會主席黃伯文鎮民代表、里長等與會。丁立委、陳副處長致詞表示冬送暖關懷弱勢活動愛心物資發放相當有義，值得推廣。

除物資關懷外，公所亦持續推動多項福利措施，自一一四年起辦理列冊（中）低收入戶喪葬慰問金，已協助十戶以上弱勢家庭；一一五年起再擴大補助對象，新增領有身心障礙、中低老人、特殊境遇家庭子女及兒少等生活津貼者，預計每年可再協助近四十戶家庭，減輕家屬經濟負擔，陪伴往生者走完人生最後一程。

為讓鎮民更清楚了解自身的社會福利資源，公所今一一五年特別編撰《社福指南》工具手冊，以「生活不簡單，但您並不孤單」為理念，彙整縣府及公所提供之各項福利措施，內容涵蓋（中）低收入戶、身心障礙者、老人、兒少福利及急難救助等重要資訊，並將複雜法條轉化為簡單易懂的圖卡與文字，已陸續發送至各家戶，協助民眾在遇到困難時能即時取得所需資源。