土庫寒冬送暖 關懷兩百三十四戶弱勢家庭

庫鎮公所上午公所辦理「一一五年度寒冬送暖關懷弱勢活動」~愛心物資發放活動大合照。(記者劉春生攝)

土庫鎮公所六日上午九點上午公所前廣場辦理「一一五年度寒冬送暖關懷弱勢活動」~愛心物資發放，募集各界愛心物資並事先整理、打包，透過物資車配送至各里辦公處，讓民眾就近領取，使社會愛心更快速、便利送達需要的家庭。鎮長陳特凱表示，土庫鎮寒冬送暖活動自九十二年開辦迄今已邁入第廿四年，長期透過活動關懷轄內弱勢民眾，是全鎮年度重要公益盛事。今年共有三十五家企業、團體與善心人士共襄盛舉，感謝各界持續守護這份溫暖，讓愛與關懷遍布社區每個角落。立委丁學忠委員、縣府社會處陳怡君副處長、張縣長地方秘書張逸文、地方秘書陳虹汝、立委張嘉郡、丁學忠聯合辦公室陳建彰副主任、張維心議員秘書張文良及調解委員會主席黃伯文鎮民代表、里長等與會。丁立委、陳副處長致詞表示冬送暖關懷弱勢活動愛心物資發放相當有義，值得推廣。

除物資關懷外，公所亦持續推動多項福利措施，自一一四年起辦理列冊（中）低收入戶喪葬慰問金，已協助十戶以上弱勢家庭；一一五年起再擴大補助對象，新增領有身心障礙、中低老人、特殊境遇家庭子女及兒少等生活津貼者，預計每年可再協助近四十戶家庭，減輕家屬經濟負擔，陪伴往生者走完人生最後一程。

為讓鎮民更清楚了解自身的社會福利資源，公所今一一五年特別編撰《社福指南》工具手冊，以「生活不簡單，但您並不孤單」為理念，彙整縣府及公所提供之各項福利措施，內容涵蓋（中）低收入戶、身心障礙者、老人、兒少福利及急難救助等重要資訊，並將複雜法條轉化為簡單易懂的圖卡與文字，已陸續發送至各家戶，協助民眾在遇到困難時能即時取得所需資源。

此次寒冬送暖活動關懷兩百三十四戶弱勢家庭，感謝美達食品工業股份有限公司、雲林縣三二一關懷協會、百富－總昌建設有限公司、土庫扶輪社、宇辰寢飾舒眠館土庫店、土庫天清宮、崙內無極玉宸宮、立昇彈簧有限公司、王牙醫診所、土庫順天宮、馬光南天宮、台糖公司雲嘉區處、順成油廠、明昌農產加工廠、土庫天主堂、土庫鎮農會、主惠實業股份有限公司源順芝麻觀光油廠、保證責任雲林縣子茂果菜生產合作社、尚業營造工程有限公司、保證責任雲林縣土庫養豬生產合作社、馬公厝順安宮、日新食品工業有限公司、蜜蜂工坊生物科技股份有限公司、情人蜂蜜股份有限公司、金洋塑膠有限公司、建瑋棉織有限公司、台灣基督長老教會土庫教會、土庫念佛會、顯隆機械股份有限公司 財團法人文豪社會福利基金會、鑫丸邑食品股份有限公司、立高生機股份有限公司立瑞畜產有限公司、和順興五金百貨有限公司、許鈞雄先生、台北市興善佛學會、斗南玄興宮慈善會等35家單位熱心參與與支持。

活動現場除進行物資發放與感謝儀式外，亦同步辦理識詐防詐、反貪污、反賄選、揭弊者保護及行政透明等政風宣導，透過活動將廉政治理理念深入人心，讓愛心關懷與廉能治理共同落實於社區生活中。