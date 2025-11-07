土庫樂團一甲子 從地方宴會到公益爵士的音樂傳承

雲林縣長張麗善（左三）社會處長林文志（左二）以熱心公益土庫樂團團長陳學茂（千歲慈悲關懷會會長）前排右二團隊合照。（相片陳學茂提供）

▲雲林縣長張麗善（左三）社會處長林文志（左二）以熱心公益土庫樂團團長陳學茂（千歲慈悲關懷會會長）前排右二團隊合照。（相片陳學茂提供）

台灣地方音樂史、土庫樂團一甲子可記上一筆、民國四六年重新組團、地方節慶宴會總出動慶祝、民國五八年學生時代農村社會救國團成立土庫文化工作隊下鄉慰勞鄉民、民國六八年並由縣農會成立雲林縣四健會示範樂隊全省巡迴公演、民國七十年中秋節土庫樂團改名月光樂團喜慶宴會到處表演、直到民國一百年再次改為夢幻爵士樂團並得到雲林縣文化局音樂類傑出團隊、嘉義縣文化局優良團隊.、後一零五年以千歲公益爵士樂團帶領將近七十位職業退休樂師歌手無賞奉獻給社會、老人院.育幼院.公私立長照中心.到處都有我們表演的足跡、獲得各界讚賞與懷念並榮得縣政府雲林縣一一二、一一四年公益奉獻獎、值得一提團長陳學茂熱心地方公益表現優良獲得縣長張麗善提報一一一年全國好人好事代表、相當榮耀。

廣告 廣告

同時也是在一零八年土庫音樂祭第一次舉辦、土庫樂團已有一甲子延續歷史來提升地方音樂孕育土庫音樂文化。

在十一月八日土庫故事屋下午三點到九點舉行塗褲音樂季活動、此活動傳承土庫樂團提升地方文化藝術活動。