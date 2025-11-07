土庫樂團一甲子：從地方宴會到公益爵士的音樂傳承

▲土庫樂團成立時合影。

【記者 劉春生／雲林 報導】台灣地方音樂史、土庫樂團一甲子可記上一筆、民國46年重新組團、地方節慶宴會總出動慶祝、民國58年學生時代農村社會救國團成立土庫文化工作隊下鄉慰勞鄉民、民國68年並由縣農會成立雲林縣四健會示範樂隊全省巡廻公演、民國70年中秋節土庫樂團改名月光樂團喜慶宴會到處表演、直到民國100年再次改為夢幻爵士樂團並得到雲林縣文化局音樂類傑出團隊、嘉義縣文化局優良團隊.、後105年以千歲公益爵士樂團帶領將近70位職業退休樂師歌手無賞奉獻給社會、老人院.育幼院.公私立長照中心.到處都有我們表演的足跡、獲得各界讚誉與懷念並榮得縣政府雲林縣112、114年公益奉獻獎、值得一提團長陳學茂熱心地方公益表現優良獲得縣長張麗善提報111年全國好人好事代表、相當榮耀。

▲民國58年中秋節晚會團長陳學茂（左3）土庫國中林美珍教師主持（右2）。

同時也是在108年土庫音樂祭第一次舉辦、土庫樂團已有一甲子延續歷史來提升地方音樂孕育土庫音樂文化。

▲雲林縣長張麗善（左3）社會處長林文志（左二）以熱心公益土庫樂團團長陳學茂（千歲慈悲關懷會會長）前排右二團隊合照。

在11月8日，土庫故事屋下午3點到9點舉行塗褲音樂季活動、此活動傳承土庫樂團提升地方文化藝術活動。（照片陳學茂提供）