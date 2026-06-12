土庫端午送愛 推廣米食文化
端午佳節即將來到，雲林縣政府與土庫鎮公所及土庫鎮農會，於十二日共同舉辦「端午送愛關懷暨米食文化活動」，結合埤腳社區志工媽媽與土庫鎮農會家政班班員，也邀請幼兒園的孩子，一同包肉粽、剝花生，共同傳承米食文化並了解農民的辛苦，張麗善縣長與土庫鎮農會總幹事黃萬聰、縣議員張維心及王鈺齊和多位在地民意代表也一同出席參與，希望透過包粽送愛的方式，將社會的溫暖與關懷送到低收入戶家庭手中，讓這個傳統節日更具意義。
張麗善縣長表示，端午節快到了，許多鄉鎮和社區都舉辦包粽子的活動，不只是紀念屈原忠心愛國的情操，同時也讓孩子們透過活動知道端午包粽的由來，透過社區的婆婆媽媽大家一起動起來，將這樣的民俗文化傳承下去，這次雲林縣政府與土庫鎮公所及土庫農會合辦端午送愛關懷活動，會將埤腳社區志工媽媽及土庫鎮農會家政班員用心包的美味肉粽，分送給鎮內弱勢家庭及華山基金會等相關單位，溫暖每一位弱勢民眾的心。
張縣長指出，除了包粽子之外，土庫公所也邀請幼兒園的小朋友，一同來體驗剝花生的趣味和困難，因為雲林縣是所有花生的故鄉，現在卻面臨政府開放美國花生零關稅且無配額限制的衝擊，這時候我們更要強調，雲林縣的國產花生品質最優而且最好吃，要照顧在地辛勤耕作的花生農。
土庫鎮公所及鎮農會說，這次結合社區力量與農會資源，從備料、調味到包製，每一道程序都包進滿滿心意，也包進土庫在地濃厚的人情味，七千多顆香噴噴、料實在的肉粽，將分送到鎮內的弱勢戶及華山基金會和長青食堂，希望大家在品嚐粽香的同時，也能感受到來自土地與人情的溫暖，讓愛心不斷延續，讓關懷深入社會每一個角落。
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