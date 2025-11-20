土庫至元長重要道路將改善 明年初完工提供更平坦路面

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】串聯土庫鎮與元長鄉的重要聯絡道路——縣道160線（土庫奮起里至元長子茂村段），因長期未整修導致路面龜裂與凹凸不平，影響行車安全與居民通行品質。雲林縣政府將投入1,235萬元進行路面改善工程，並於20日下午舉行施工前說明會，由縣長張麗善親自到場會勘，聽取鄉親意見。

張麗善縣長會勘縣道160線(土庫奮起里至元長子茂村段)路面工程 提升用路人安全及生活品質。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善表示，縣道160線是居民往返鄰里及農產運輸的重要道路，但路面老化造成平整度不足，不僅讓用路人行車不便，也增加事故風險。縣府因此積極規劃改善工程，期望工程完工後，無論是居民、遊客或農產品運輸車輛，都能享有更安全、更舒適的交通動線。

縣道160線從土庫奮起里一直到元長子茂村段多處路基下陷，路面龜裂、平整度不足又補洞多，行車有安全疑慮。（圖／記者蘇榮泉攝）

張縣長指出，本次改善路段長度約1,200公尺、寬度約15公尺，經費達新台幣1,235萬元，在地方民代與村里長多次建議後正式啟動。工程完成後，預期可顯著提升路面品質、改善交通順暢度並促進地方發展。

議員王鈺齊表示，該路段路基下陷且補丁繁多，居民多年來反映急需改善，感謝縣府及交工局團隊核定本案。他強調，這條道路是地方重要交通命脈，改善工程將大幅提升居民通行安全。

交工局技正李重賢說明，工程將進行路面刨鋪、標線更新，並配合推動人孔蓋下地，以提升道路平整度及耐久性。施工期預計45日曆天，工程將於明年初完工，為用路人提供更安全舒適的行車環境。

