土庫華聖家園辦走秀音樂會 展現身障朋友自信光芒

▲土庫鎮華聖家園舉辦「璀璨華聖 • 秀出自我」走秀暨音樂會活動，院長劉振旺(前排左8)、縣府身障福利科賴永明科長(前排右1)、縣議員黃美瑤、縣議員林文彬、張維新議員服務處張文良秘書長家園學員合照。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】華聖家園舉辦「璀璨華聖 • 秀出自我」走秀暨音樂會，心智障礙天使自信登台展風采為了讓家園服務的心智障礙天使們勇敢走上舞台、展現自信風采，位於土庫鎮越港里天主教堂雲林縣私立華聖家園14日上午攜手鄰近各級學校，舉辦「璀璨華聖 • 秀出自我」走秀暨音樂會活動。家園院長劉振旺主持表示：活動旨在提供服務對象展現自我的舞台，獲得社會肯定與支持，進而提升自信與成就感。天主教堂曹神父上台做祈福禮，給予祝福。男女服務對象盛裝打扮走秀，獲得參觀的民眾及家長一致讚賞，劉院長並代表致贈演奏學校感謝狀，場面溫馨盛況。活動由華聖家園帶來的奧福打擊樂與土庫國小國樂團的熱鬧演出揭開序幕。

▲女學員走秀美姿。（記者劉春生攝）

與會有縣府社會處身障福利科賴永明科長、土庫鎮鎮長陳特凱、縣議員黃美瑤、縣議員林文彬等上台致詞表達對華聖家園服務對象關懷與鼓勵，張維新議員服務處張文良秘書長、鎮民代表謝夙秋等各界愛心人士與會。縣府監護的一家3口服務對象率先上台走秀，為活動帶來感人的開場。這3位來自麥寮鄉的服務對象，於104年8月歡慶父親節時，因主要照顧者離世及蘇迪勒颱風災害導致家園受損，經縣府緊急安置於華聖家園。在家園細心照顧下，他們逐漸恢復笑容，並能自信地登上舞台展現自我。活動中，家園服務對象的走秀表演與各級學校的精彩演出輪番登場，現場並設有愛心義賣攤位，讓活動氣氛更加熱鬧溫馨。

▲學員穿著奧福表演服裝參加活動。（記者劉春生攝）

華聖家園自民國92年成立日間照顧中心以來，陸續於102年擴充全日型照顧服務，111年開辦社區居住服務，持續拓展多元照顧模式。今年更將成立「身心障礙者社區日間作業設施」，服務更多雲林縣內的身心障礙者；明年則計畫成立「瑞翔休閒農場」，讓服務對象能在更廣闊的空間中活動，透過感官刺激與多元體驗，促進身心發展。

華聖家園一路走來克服重重挑戰，始終秉持關懷與專業精神，持續推動多元服務，期盼讓身心障礙朋友的生命更加精彩，綻放屬於自己的光芒。