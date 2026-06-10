土庫鎮公所攜手虎科大共建智慧農業合作平台 推動AI科技賦能農業發展

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土庫鎮公所與國立虎尾科技大學農業科技系正式簽訂「智慧農業合作平台合作意向書」，共同建立以產業需求為導向之智慧農業合作平台鎮長陳特凱(左六)、國立虎尾科技大學農科系主任鮑建國(右五) 共同簽訂「智慧農業合作平台合作意向書」共同大合照。(記者劉春生攝)

▲土庫鎮公所與國立虎尾科技大學農業科技系正式簽訂「智慧農業合作平台合作意向書」，共同建立以產業需求為導向之智慧農業合作平台鎮長陳特凱(左六)、國立虎尾科技大學農科系主任鮑建國(右五) 共同簽訂「智慧農業合作平台合作意向書」共同大合照。(記者劉春生攝)

攜手國立虎尾科技大學 共建智慧農業合作平台 推動AI科技賦能農業發展與國立虎尾科技大學共建智慧農業合作平台 推動AI科技賦能農業發展為提升雲林縣土庫鎮農業競爭力，推動人工智慧（AI）與智慧科技應用於農業生產及經營管理，土庫鎮公所與國立虎尾科技大學農業科技系正式簽訂「智慧農業合作平台合作意向書」，共同建立以產業需求為導向之智慧農業合作平台，透過產官學攜手合作，促進農業數位轉型與永續發展。並於十日上在土庫庄役場舉辦簽署記者會，簽署儀式由陳特凱主持，與虎科大農科系主任鮑建國、土庫鎮農會總幹事黃萬聰、土庫青農聯誼會長張哲維等人出席，在陳特特與鮑建國共同簽下合作意向書。與會有土庫鎮數位科技辦公室執行長邱俊榮、副執行長陳俊雄、鎮農會總幹事黃萬聰、鎮農會供銷部主任吳憲忠、土庫鎮調解會主席黃伯文，鎮長陳特凱又指出，此次合作象徵產官學三方共同投入智慧農業發展的重要里程碑，未來雙方將持續深化合作，共同推動科技與農業融合創新，為地方產業發展及農業永續經營注入新動能。

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陳特凱鎮長表示:土庫鎮長期以來為雲林重要農業生產區，累積豐富的農業實務經驗與知識，面對智慧化與數位化發展趨勢，雙方期望藉由本次合作，將在地農業經驗與技術知識進一步系統化、數位化，結合AI、大數據分析、智慧感測及資訊科技等創新技術，提升農業生產效率與管理效能，並擴大應用至更多農民與農業經營場域，實踐科技賦能農業的願景，根據合作意向書內容，未來雙方將共同邀集專家學者組成工作小組，針對智慧農業相關議題研擬推動策略與執行方向；並規劃辦理觀摩交流、成果分享及教育訓練活動，促進技術擴散與經驗傳承。同時，國立虎尾科技大學將進駐土庫加速中心，深化與地方產業及農民團體之合作交流，協助推動智慧農業技術導入與創新應用。此外，雙方也將共同爭取及執行政府相關產學合作計畫，整合學術研究與地方產業資源，共同培育具備智慧農業專業能力的人才。土庫鎮公所亦將提供教師研究、技術驗證及學生校外實習場域，讓學生能透過實務參與，強化專業能力與產業接軌經驗。

國立虎尾科技大學農科系主任鮑建國表示，學校長期深耕智慧農業、智慧機械與數位科技應用領域，未來將持續發揮技術研發與人才培育能量，協助地方產業升級發展。透過此次合作，不僅能促進學術研究成果落地應用，更可建立產官學合作典範，共同打造兼具智慧化、永續化與競爭力的農業發展環境。

土庫鎮公所表示，期待藉由與國立虎尾科技大學的合作，引進更多創新技術與專業資源，協助農民提升生產效益與經營能力，進一步帶動地方農業轉型升級，為土庫農業發展開創嶄新契機。