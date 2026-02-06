土庫鎮公所連續24年寒冬送暖，關懷弱勢不間斷

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】土庫鎮公所今（6）日舉辦「115年度寒冬送暖關懷弱勢活動」，募集各界愛心物資並事先整理、打包，透過物資車配送至各里辦公處，方便民眾就近領取。鎮長陳特凱表示，寒冬送暖活動自92年開辦至今已邁入第24年，今年共有35家企業、團體及善心人士熱心參與，讓愛與關懷遍布社區每個角落。

土庫鎮公所6日舉辦「115年度寒冬送暖關懷弱勢活動」。（圖／記者洪佳伶攝）

除物資關懷外，公所持續推動多項社會福利措施。自114年起辦理中低收入戶喪葬慰問金，已協助10戶以上弱勢家庭；115年起再擴大補助對象，包括身心障礙者、中低老人、特殊境遇家庭子女及兒少生活津貼，預計每年可再協助近40戶家庭，減輕家屬經濟負擔，陪伴往生者走完人生最後一程。

為讓鎮民更清楚了解自身的社會福利資源，公所今年特別編撰《社福指南》工具手冊，以「生活不簡單，但您並不孤單」為理念，彙整縣府及公所提供的各項福利措施，內容涵蓋中低收入戶、身心障礙者、老人、兒少福利及急難救助等重要資訊，並將複雜法條轉化為簡單易懂的圖卡與文字，已陸續發送至各家戶，協助民眾在遇到困難時能即時取得所需資源。

土庫鎮公所表示，本次寒冬送暖活動共關懷234戶弱勢家庭，感謝美達食品、土庫扶輪社、土庫天清宮、土庫鎮農會、蜜蜂工坊生物科技等35家單位熱心參與。活動現場除了物資發放與感謝儀式外，也同步辦理識詐防詐、反貪污、反賄選、揭弊者保護及行政透明等政風宣導，將愛心關懷與廉能治理理念落實於社區生活中。

