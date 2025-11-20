土庫鎮政成果發表 陳特凱獲跨黨派代表肯定、場面溫馨

土庫鎮公所下午舉行鎮政說明說會，由鎮長陳特凱(右四)率團隊、立委張嘉郡(右三)、沈昱霆(左三)率公所各課室主管團隊參加，陳鎮長將任內三年來政績成果。(記者劉春生攝)

土庫鎮公所十九日下午六時卅分，在土庫鎮老人會館活動中心舉行一一四年鎮政所說明會暨環保業務宣導，由鎮長陳特凱率公所各課室主管團隊參加，陳鎮長將任內三年來政績成果，辦理土庫鎮立托兒所將在市區老人會館隔壁已動工興建為鎮中心地點較方便，舉辦國際生活節，提出修繕農村道路及各項建設等報告，立委張嘉郡、立委丁學忠也分別表示，一致讚譽陳特凱鎮長對上任以來對土庫鎮的建設相當用心，他們以中央民代及縣長張麗善配合爭取建設經費繁榮地方，希望土庫更加進步。曾任立委丁學忠、立法院長韓國瑜國會助理，現為前縣議長，現任縣議員沈宗隆服務處特助的沈昱霆也表示，會配合陳鎮長的施政建設地方需要予以協助，場面溫馨。

與會人員曾任兩屆縣議員，土庫鎮政總顧問、中華奧林匹克委員謝俊煌、土庫鎮調解會主席黃伯文，土庫鎮民代表黃小龍、趙美惠、里長、值得一提，民進黨鎮籍鎮民代表謝夙秋，也致詞表示對土庫鎮長陳特凱努力積極建設鎮政，成果斐然，值得稱許，她站在鎮民代的立場，也給予相當支持與肯定。並由鎮立圖書館館長與財行課人員上台以口白對講一問一答口述鎮公所推動鎮政各項成果，生動精彩，獲得與會民眾一致讚譽。