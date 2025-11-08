土庫鎮立圖書館榮獲雲林縣公共圖書館評鑑「優等」 鎮長與鎮民共享榮耀
【記者 劉春生／雲林 報導】睽違3年的雲林縣公共圖書館營運績效評鑑結果日前公布，土庫鎮立圖書館（含馬光分館）榮獲「優等」佳績，展現圖書館在硬體整修期間仍持續推動閱讀服務的堅定與用心。
此次圖書館正進行耐震補強工程，在空間受限、設備調整的情況下，服務團隊仍積極規劃多元閱讀推廣課程、親子活動及社區合作計畫，致力讓「閱讀不中斷、服務不間斷」。
土庫鎮長陳特凱表示，圖書館是城鎮文化的重要核心，不僅提供資訊，更是市民生活與情感連結的空間。鎮公所將持續支持圖書館服務環境改善，並透過資源整合擴大圖書館與社區、校園及長照等單位的合作，讓圖書館真正走入生活、走進每一位鎮民身旁。
圖書館也感謝土庫地區學校、安親班、醫療院所、日照中心、地方教會及各團體的長期支持，共同推動「整個土庫都是我的圖書館」的閱讀環境。透過跨域合作，成功擴展圖書館服務觸角，讓閱讀活動不僅侷限於館舍，而能深入校園、社區與家庭中。
圖書館表示，此次優等成績，是來自鎮民對圖書館長期的信任與使用習慣，是大家一起用行動證明「土庫是一座會閱讀的城市」。未來，圖書館將持續推動多元閱讀服務、社區學習課程及館藏充實計畫，期望讓更多人走進圖書館、認識圖書館，並在其中找到陪伴、學習與成長的力量。
