土庫鎮閱讀創新獲政府服務獎 成雲林首座得獎鄉鎮

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】沒有圍牆的圖書館，土庫Bookpanda計畫獲國家肯定，土庫鎮公所以「叫Bookpanda送—整個土庫都是我的圖書館」計畫，榮獲「政府服務獎－社會創新共融類」肯定，並由副總統蕭美琴親自頒獎，成為雲林縣首個獲此殊榮的鄉鎮公所，為地方公共服務寫下重要里程碑。

「政府服務獎」被視為公部門最高榮耀，象徵對服務創新、品質與社會影響力的高度肯定。



「政府服務獎」被視為公部門最高榮耀，象徵對服務創新、品質與社會影響力的高度肯定。此次獲獎，不僅是對單一政策的認可，更彰顯土庫鎮長期深耕公共服務、回應居民需求的成果。

在雲林縣政府的輔導與支持下，土庫鎮長陳特凱率領公所團隊，以「沒有圍牆的圖書館」為核心理念，讓閱讀自然融入居民的日常生活。（翻拍土庫鎮公所臉書）

在雲林縣政府的輔導與支持下，土庫鎮長陳特凱率領公所團隊，以「沒有圍牆的圖書館」為核心理念，從鎮立圖書館出發，將閱讀服務延伸至校園與社區，讓閱讀自然融入居民的日常生活。

雲林縣政府讚揚土庫鎮長陳特凱率領公所團隊，以「沒有圍牆的圖書館」為核心理念，讓閱讀自然融入居民的日常生活。（翻拍土庫鎮公所臉書）

陳特凱表示，公所透過實際行動，將書籍一本一本送到需要的地方，串聯學校、補習班、社區日照中心及宗教團體等超過百個單位，設置「Bookpanda轉運站」，讓閱讀不受空間限制，只要願意翻開書本的地方，就是圖書館。

沒有圍牆的圖書館，土庫Bookpanda計畫獲國家肯定。（翻拍土庫鎮公所臉書）

雲林縣政府與土庫鎮公所特別肯定鎮立圖書館館長彭冠綸及全體館員長期站在服務第一線，不斷嘗試與創新，讓閱讀政策轉化為居民真切感受得到的溫暖行動。此次獲獎，不僅屬於公所團隊，更屬於整個雲林縣府與土庫鎮，共同見證地方閱讀文化的成長與累積。

沒有圍牆的圖書館，土庫Bookpanda計畫獲國家肯定。（翻拍土庫鎮公所臉書）

