土庫鎮首奪政府服務獎 閱讀行動創下雲林鄉鎮歷史新頁

土庫鎮公所與圖書館團隊靠著創意、合作與毅力，逐步將閱讀服務由館內擴展至社區，打造人人都能輕易接觸書本的小鎮生活文化。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】國家發展委員會公布第八屆「政府服務獎」得獎名單，雲林縣土庫鎮公所以「叫BOOKPANDA送 整個土庫都是我的圖書館」計畫，獲得「社會創新共融」獎項。這不僅是土庫鎮首次參賽即成功脫穎而出，也成為雲林縣歷來第一個獲此榮譽的鄉鎮公所，具有里程碑意義。

土庫鎮公所以「叫BOOKPANDA送 整個土庫都是我的圖書館」計畫，獲得行政院頒發「社會創新共融」獎項。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

土庫鎮長陳特凱表示，這座獎是團隊長期努力的成果，也是「從不容易的堅持」所累積而成。土庫從一座小小的圖書館出發，面對資源有限的挑戰，鎮公所與圖書館團隊靠著創意、合作與毅力，逐步將閱讀服務由館內擴展至社區，打造人人都能輕易接觸書本的小鎮生活文化。

鎮長特別感謝圖書館長彭冠綸與所有館員，不僅承擔第一線服務，更不斷嘗試推動新活動、連結在地機構與團體，讓計畫從概念走向真正落實。他指出，圖書館之於土庫，是「小鎮最溫柔的光」，陪伴鎮民從孩童到銀髮，透過閱讀找到支持與力量。

此次獲獎也凝聚許多跨單位的努力。鎮公所特別感謝雲林縣政府計畫處與文化觀光處的輔導，以及所有配合閱讀推廣的教育夥伴，包括土庫國小、馬光國小及土庫商工等校。孩子們在「下課10分鐘」行動中使用公共圖書館資源，馬光推動夜宿圖書館及二手書交換，土庫商工師生則以茶藝、桌遊、藝術展等方式走入社區，為土庫添加文化活力。

BOOKPANDA閱讀行動則串聯鎮內幼兒園、學校、補習班、安親班、日照中心及宗教團體，成為書籍流通的「轉運站」。書與人互相流動，使「整個土庫都是我的圖書館」從一句口號成為真實日常。

土庫鎮民也透過各項課程與活動共享學習成果。衛生所志工訓練、北港媽祖醫院健康講座、親子館延伸服務，以及眾多講師與機構慷慨提供的課程，讓鎮民在家鄉即可接觸豐富知識。每一位願意走進圖書館、陪孩子閱讀、借一本書的居民，都是推動小鎮閱讀文化最美的力量。

土庫鎮公所表示，獲獎並非終點，而是下一段旅程的開端。未來將持續深化閱讀行動，讓圖書館走得更遠、走入更多家庭，打造更友善的全齡學習環境。鎮公所也感謝所有參與者，「因為大家的努力，我們一起把小鎮的名字寫進了國家的獎項裡，這份榮耀屬於全體土庫人。」

