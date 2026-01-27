土方之亂仍未解 業者控「被迫停工」抱屈：守法人反被懲罰
全台「土方之亂」至今仍未平息。國土署為回應各界質疑聲浪，今天（27日）邀集全台土石方、土資場、營造業及不動產開發等相關公會代表進行溝通座談。不過會後仍有不少業者不滿，直指官員沒有正面回應問題，只是把責任推給地方政府，甚至表態「還是會繼續停工」。也有土資場業者在會中激動表示，守法的人反而被懲罰，還有人哽咽直說：「讓我們活下去。」
國土署今年推動土石方管理新制，提出三大配套策略，包括「擴增土方最終去化量能」、「簡化土方運送流程」，以及「GPS雙軌管理並開放小貨車申裝」，希望從土方產出到最終去向全程控管，防止非法棄置問題。然而，新制上路後，各地爭議不斷，形成所謂的「土方之亂」。國土署今日也會同環境部、交通部及行政院顧問李孟諺，與業者從上午8點一路開會到中午約12點30分才結束，歷時約4個半小時，試圖釐清問題與尋求解方。
業者哽咽苦喊「守法的人被懲罰」
有來自新竹縣、負責開挖與清運的土方業者指出，政府要推新制可以，但應該訂出全國統一規範，目前部分縣市可以簡化「A點直接送到C點」，但新竹縣卻無法，導致流程複雜、成本層層墊高，最後轉嫁到土方業者、建商，甚至反映在房價上，形成惡性循環。他也指出，最終處置場（C點）的價格在新制上路後暴漲，從原本每立方公尺約550元，漲到現在約2700元，成本壓力大到難以承受，希望政府出面穩定價格，但官員並未給出明確回應，只說要交由地方政府處理，讓他感到失望，因此決定繼續停工。
另一名土資場業者則質疑，政府要求業者裝設GPS追蹤土方流向，但現在卻開放部分案件直接從A點送到C點，等同讓全台約130間土資場失去角色，卻讓上百家砂石場成為主要去化管道，但後端卻缺乏同等強度的監管，恐怕再度出現違法棄置問題。他痛批，合法經營、投資設備、處理成本高的土資場反而被邊緣化，「守法的人被懲罰」，甚至在會中情緒激動到差點落淚。
不過，也有土資場業者表達不同看法。來自彰化、經營20年的祥俊環保事業公司負責人陳美秀表示，她的土資場這段時間沒有停工，也沒有大幅調漲價格，並支持國土署推動全流向管理制度。她指出，現在外界聚焦在「成本上升」，其實是因為過去長期使用紙本聯單、流向不清，造成不合理的低價處理空間，不少建商甚至找非法「土蟲」處理土方，掩蓋了正常的處理成本，如今只是回歸正常市場機制。
陳美秀也說，土方經土資場處理後，有九成都可以再利用，只有一成是廢棄物，且她斥資百萬元添購雷射設備監測重金屬汙染，並繳交上千萬元保證金給縣府，如今簡化流程，反而讓合法業者承受更大壓力，形同被政府變相懲罰。
新制上路挨轟 國土署認處置場不足成最大痛點
對於業界反彈聲浪，國土署代理署長朱慶倫會後表示，新制方向仍會持續推動，但各類業者的訴求不同，不可能只解決單一問題，中央與地方後續會再研議更完善的配套。他指出，目前最迫切的問題是最終處置場與暫置空間不足，尤其台中情況最嚴重，其他縣市也各有困難，需要中央與地方合作，再由行政院協調相關部會支援。
針對業者質疑C端缺乏監管，朱慶倫說明，其實土方在工地就會先分類，表層土多半沒有再利用價值，底層則可能是礫石或砂石，可再利用，過去是送到土資場加工，如今部分可在A點先處理，再由專業技師與主任技師把關，確認可再利用後才送往最終使用地點。
儘管官方強調制度是為防堵非法棄置，但在成本飆升、流程不一與產業角色改變下，「土方之亂」短期內仍難以平息，政府後續如何調整配套，仍待觀察。（責任編輯：王晨芝）
