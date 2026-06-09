土方之亂何時休？ 南市議員方一峰提多元回填解方

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針對土方之亂，台南市政府設置七股土方暫置場遭居民反彈。市議員方一峰9日質詢時，建議讓挖出來的土方直接回填，由需要的低窪區和農地改良區提出申請，並繳交費用，充盈市庫。

方一峰說，市府為解決土方之亂，準備在七股大學校區設置七股暫置區，說明會當天，當地居民非常反彈，目前還持續在溝通當中，因此何時能啟用都還未知？既然社宅和公共工程挖出的土方要找地方暫置，暫置就必須面臨運送費用、放置的維護費，還有居民的陳抗，為何不將營建剩餘土方，直接公告，看法規允許的單位，誰需要土方回填，誰就提出申請。

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方一峰說，挖出來的土方，可回填到低窪地區、農地改良回填、台南市公共工程，比如七股工業區需要土方，就跟經發局申請，農地回填就跟農業局申請，最後交由工務局會診，未來不論是挖出來的土方要繳費用給市府，回填的土方也要繳費用給市府，這個多元方案，不但擴增去化流程，更減少土方運送流程，若真無處回填，就直接運送到工業區暫置，也減少民怨。

方一峰指出，他接獲陳情，光電業者租魚塭建造太陽能板，租金全部沒付，建造的下游包商都沒領到錢，光電業者打著魚電共生口號，結果沒養魚不合規定，市府稽查不符是否應該撤照？不能以輔導當藉口，事情拖太久了，包商已經告光電業者了，因為積欠的款項太大了，若一再展延，地方居民都在質疑官商勾結、太陽光電業者背後有人，民怨會起，請市府該撤照就撤照，並協助下游包商和魚塭業者拿回工程款和租金。

方一峰說，去年丹娜絲颱風來襲，大北門有些漁電共生案場毀壞至今都沒有整理，汪大排也淤積，光電案場水路都塞住，現在又即將進入颱風好發期，未來如果颱風再來，造成的災害該向誰求償？不能光電業者造成的損害要市府買單，這相當不合理。

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