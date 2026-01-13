土方之亂全面引爆 李同榮提白皮書：短期止血、中期重建、長期國土資源化

全房市趨勢專家李同榮昨（12）日對於「土方之亂」，建議政府應從長計議，並提出土方治理具體政策。

全台近日引發的「土方之亂」，讓眾多建商業者紛紛站出來喊話，房市趨勢專家李同榮昨（12）日也提出「土方治理國土資源化短中長期計劃」白皮書，建議政府應從長計議，並提出土方治理具體政策包括：短期應先「止血、疏解」、中期應「制度重建」、長期要「土方治理國土資源化」。

李同榮指出，眾所皆知「美濃大峽谷弊案」只是土方之亂冰山一角，弊案被揭發後，非法盜採砂石、違法回填廢棄物，處處現形，政府一聲令下嚴格取締，又缺配套與疏導機制，導致合法土資場供需頓時失衡，不但土方價格倍數高漲，並引爆建商工地到處停工危機。

廣告 廣告

李同榮進一步指出，土方之亂的核心為結構性失調，四大主因分別為：供需失衡、違法亂紀、環境污染破壞、軌法不力。

一、土方供需市場嚴重失衡：

近幾年都更與大型建設「爆量開工」，都更、危老案量激增、科學園區大力擴廠、以及公共工程與軌道建設同步推進，導致土方需求暴增，合法去化量能根本不足，導致違法亂倒、亂象叢生。

二、合法掩護非法，灰色非法供應鏈滋生：

因土方去處嚴重不足，合法棄土場核准困難、環評冗長、且地方反對，助長黑市成形，部分土資處理廠商夾合法掩護非法，產生一連串黑白勢力的灰色利益供應鏈。

三、居民反彈與環境污染破壞：

由於不論合法非法，廢棄物無論在山坡傾倒、河川回填、農地回填、都牽涉到環境污染、道路破壞、揚塵飛揚、噪音影響，地方反抗升高，抗爭頻繁，也是土資埸合法申請的重要障礙。

四、政府法規「重審查、輕執行」：

土方處理相關法令分散，制度完全失靈，營建署、環保署、地方政府各行其是，缺乏即時追蹤取締完整系統，事後裁罰，仍難以預防，甚至地方勢力黑白兩道串連，政府束手無策。

李同榮認爲過去土方黒市違法亂紀，政府放縱，睜一隻眼、閉一隻眼，而土方之亂引爆，政府卻閉上雙眼，只顧推責地方執行不力，要求嚴格取締，而無視營建工程將產生系統性崩潰風暴，他建議政府應從長計議，短期應先「止血、疏解」、中期應採「制度重建」、長期要「土方治理國土資源化」，具體長中短期計劃如下：

一、短期計劃（3個月-1年）/快速止血與短期疏解措施

（一）緊急設立「公有土方暫存場」：

此項措施應由中央統籌規劃，並由地方執行運用，包括既有港埠填海區、河川疏𣿰區、閒置廢棄低窪空地、尚未開發公共工程預定地、等，並可分級分類建立國家土方池平台循環使用。

（二）快速核准臨時合法土資場：

暫緩繁複環評，採取3年期可回收復育及可監管式的土資埸核准，避免目前關黑場導致供需吃緊的政策斷層，才不致產生民間到處違法亂倒、亂象叢生、政府罰不勝罰、疲於奔命的困境。

（三）放寬港灣收容量，公共工程優先吸納民間土方

除了放寬對台北港、台中港營建餘土的收容量，並針對如軌道、道路、港灣、河川、等公共工程、至少30%以上回填土必須來自民間建案，立即創造合法去化出口。

（四）加速安裝GPS車機，短期同意電聯單與紙本並行：

政府應立即設立GPS車機認證專案窗口、加速安裝GPS 車機，短期內同意「紙本與電子聯單併行」，讓已送審GPS 認證的車輛得先行運轉，以維持合法產業順𣈱運作。

二、中期計劃（6個月–3年）/「土方治理制度重建」

（一）全國土方分級分類並建置Al供需平台：

中央建立土方Al供需平台，將土方處理供給量資訊透明化，需求端可預約登記，並將土方分級分類。

優質土填築： 乾淨的營建餘土（B1-B4類）直接作為填海填料。

劣質土改性： 對於含水量高或成分不佳的土方，參考國外技術進行物理/化學改性，使其達到填海地基強度。

所有建案與公共工程必須預先登錄挖方量，註明土質等級，以及產出與需求時程，以利政府可即時調度土方供給與流向。

（二）「土資場升級產業化」，藉以擴大土方處理供給量

將土資場由鬆散的黑市作業模式，具體升級改變成產業化，政府提供合法土資埸，並利用民間資源，開放民間投資，包括大型洗土場、分級分類場、保育再生與循環利用場、等，徹底把「倒土」工作變成「土方處理工業」，將土資埸產業化，並擴大供給平抑處理費用。

（三）回填土再利用法制化

重新制定法制，規定公共工程回填土30%-50%必須來自建築剩餘土，形成可控的長期供需機制。

三、長期（3–10年）/「土方治理國土資源化」

（一）土方電子身分驗證制度：

先有短中期土方處理政策，才能徹底推動土方電子身分驗證制度。目前已有GPS追蹤，但制度混亂、執法不彰，未來應由中央建立驗證制度，但須由地方依據法制標準執法，全面盤點土方企業車輛配置，規定每一車土方裝置GPS、電子聯單，以利流向追蹤，讓黑土場無所遁形。

（二）重新定義土方為再生資源，並建置區域型國家土方園區：

政府須重新定義廢棄土方為「再生資源」，重視區域供需關係與平衡機制，建議全台分為北、中、南、東等區，建立「國家級土方資源園區」，包含：儲存、分類、分級、洗選、回填、再製、循環利用、有系統的有效運用土方再生資源。

（三）推動「資源化填海造陸」計畫：

建議政府成立「國家級海濱收容區」，選擇低敏感海域並避開生態保護區（如藻礁、白海豚棲地），也可選擇受侵蝕嚴重、或已人工化的海岸線，不但可防範海岸線侵蝕，並可填海造陸、一舉兩得。

（四）將土方治理短中長期規劃，納入國土計畫：

國土計畫中，建立土方容量平台，必須預留「建設用土庫容量」就像水庫預留水一樣，從供給端與需求端建立雙向平台，藉由Al系統導入調控機制，短期能調解供需、中長期能抑制壟斷與拉抬土方處理費。

土方之亂，凸顯國土治理落後30年，沒有營建的安全系統，就沒有優質的城市建設與未來。李同榮最後指出，土方治理應建立在「源頭疏解、未端再生」的良性生命週期循環，台灣若沒有國家級土資場以及庫存媒合平台的建立，就沒有房地產營建的安全系統，更沒有優質的城市建設與未來。

土方處理為營建工程系統的前端，前端出現瓶頸，後端就會產生系統崩潰危機，小看一個螺絲，往往會惹成大禍，尤其現在的土方之亂，已是長年累積的污垢亂象，絕非偶發事件，這是台灣國土治理落後30年的結果，現在不做，土方之亂永難杜絕。

更多鏡週刊報導

護台股279天創最長紀錄 國安基金宣布退場

不爽遭網紅Cheap影片點名 雷虎科技怒發重訊嗆告！

美商務部長大爆內幕 川普如何逼台積電擴大赴美投資