土方之亂再開會 土資場業者抱屈指合法卻被懲罰

（中央社記者高華謙台北27日電）為解決土方之亂，國土署今天再邀各縣市公會代表開會。土方業者受訪指出，C點最終使用場所處置土方價格飆升逾4倍，希望政府控管價格；土資場業者表示，政府開放A點送到C點，等同變相懲罰合法的B點土資場，相當委屈。

國土署今天上午8時邀各縣市營建土石方、營造業、不動產開發等各產業公會代表開會溝通，會議直到中午約12時30分才結束。

土石方運送流程原先是從A點（出土地點），運送到B點（中間處理的土資場），再運送到C點（最終使用場所）；為解決土方之亂，縣市政府可依地方自治條例等規定，簡化從A點送到C點。

廣告 廣告

新竹縣一名負責開挖並清運的土方業者會後受訪表示，希望新竹縣也可以開放走A點至C點，不然土資場開價，成本也會層層轉嫁到土方業者、建商、房價，將是惡性循環；不過C點處理價格在新制上路前是1立方公尺新台幣550元，現在約漲為2700元，希望政府訂定合理價格，但官員未正面回應，他們可能會繼續停工。

已在彰化經營20年土資場事業的祥俊環保事業公司負責人陳美秀會後表示，她的土資場這段期間沒有停工、也未大漲價，很支持國土署推動的全流向管理制度，但近期外界把焦點放在「成本上升」，這是因過去紙本聯單、流向模糊、以及造成不合理的低價去化，部分建商長期找不合法的「土蟲」處理，享過低的處理成本，現在只是回到正常市場機制。

陳美秀指出，經過她的土資場處置後，進到C點的產品有90%都可以再利用化，僅10%是廢棄物，砂是砂、土是土、石是石，還斥資百萬購買雷射槍管控重金屬污染，更繳交千萬保證金給縣府；如今政府開放A點到C點，等同變相懲罰合法的B點土資場，讓她感到相當委屈，且如果放任未妥善處理的土方直接進到C點掩埋，是台灣人民一輩子的損失。

另一名土資場業者質疑，政府開放從A點到C點，卻不用追蹤C點後續處理情形，不僅可能再度發生違法傾倒事件，更會讓守法、處置成本高的土資場活不下去。

國土署代理署長朱慶倫指出，新制方向仍會持續推動，但不同業者有不同訴求，現在最需要解決的是最終處置與暫置場場地問題，目前台中問題最嚴重，中央地方一起合作，再由行政院去協調各部會幫忙，也會研議更完善配套；至於A點到C點必須確認是可以再利用的土方，在A點工地就會做好分類，並由專業技師及主任管控。（編輯：林家嫻）1150127