土方之亂卓榮泰召集研商 拍板GPS雙軌並行

（中央社記者賴于榛台北17日電）「土方之亂」引發關注，行政院長卓榮泰親自召集跨部會研商。內政部國土署今天發布新聞稿表示，會中確認推動擴增去化量能、簡化土方運送流程、GPS雙軌並行3策略，落實土石方管理政策，確保產業運作穩定。

高雄美濃大峽谷案起因於盜採砂石，並違法傾倒廢棄物，引發各界重視。國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈。

為解決業者因應土方去化難題，卓榮泰昨天邀集環境部、交通部、經濟部、內政部等部會研商，定調擴增去化量能、簡化土方運送流程、GPS雙軌並行3策略，力拚共同落實土石方管理政策，確保產業運作穩定，使各項工程能順利進行。

國土署表示，為加速「擴增營建剩餘土石方最終去處與臨時暫置量能」，跨部會將持續與地方政府溝通合作，於北、中、南擇定合法、合適場址，提升土石方暫存量能，且考量雙北地區土地尋覓不易，將在台北港提供土地供雙北土方暫置，目前台中市、台南市、高雄市皆已找到合適場址，彰化縣及嘉義縣則持續積極溝通。

國土署說，交通部、經濟部及環境部也將加速推動填海造陸計畫，並繼續盤點可行場址，擴增收容與暫置空間。

簡化運送與處理流程方面，國土署說，內政部將修正營建剩餘土石方處理方案，並請地方政府修正自治條例或訂定相關管理規定，推動有價土石方等可利用的土石方可直接從營建工地交易至砂石場的簡化處理機制，環境部也會加速研議快篩機制，提高收容量能與進場作業。

至於GPS雙軌並行，國土署說，截至昨天為止，全國裝機總申請量為5788輛，裝機中799輛，已有4989輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1832輛，共有6821輛可立即清運土石方，也請尚未裝設GPS的業者盡速向內政部申請裝置及審驗。

國土署表示，內政部與環境部已研議整合環保車機及土石方車機，並考量部分縣市已自建GPS系統，目前將兼採內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建GPS系統雙軌並行機制，讓清運車輛服務更具彈性。

國土署也說，請地方政府利用內政部提供的公有土地清冊、協調國營事業土地或閒置工業區暫置土方，並成立公有土資場或調度中心，提供長期合法的土方去處。（編輯：萬淑彰）1150117