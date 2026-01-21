土方之亂台中港年底才能收土 黃健豪提3點解決 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

內政部為全面控管土石方流向，今年元旦開始，內政部推出「土方清運新制」，導致全台多處建案出現停工潮引發「土方之亂」。國土管理署表示，中央經跨部會協調，台灣港務公司可提供台中港區內，約能容納20萬立方公尺之5公頃土地暫置土方。但立委黃健豪指出，表訂最快是115年底才能收土，不如先採GPS監控雙軌制、有價土方直接利用，以及盤點大面積暫置區，多管齊下解決問題。

黃健豪說明，內政部在台北港、台中港及彰濱、南星計畫及高雄港，都有規劃最終處置方案，總量高達7600萬方。但核心問題是，目前已經開放的只有台北港3000萬方、南星700萬方，中部的台中港及彰濱，表訂最快是115年底才能收土。

「台中港和彰濱的收土量絕對足夠，但問題是時間。」黃健豪指出，台中市的出土量是全國第二，達658萬方，但同時也是全國回收再利用比例最高的城市，僅剩三分之一，約212萬方需要處理。故請內政部協助提供這一年，各單位可暫至土方的區域，銜接115年底才能開放的台中港，也請港務公司加速5公頃暫置區的作業。

黃健豪表示，內政部要求所有土方運載車輛都要裝設GPS，這是正確的方向，也是台中市本來就在運作的系統。但由於內政部版本的GPS裝設進度緩慢，導致絕大多數車輛無法上路，經協調後，內政部也同意台中市這些原有裝設GPS的車輛，可以合法上路，雙軌並行。

黃健豪補充，台中市因地質緣故，出土的土石方絕大多數都是有價原料可再利用，所以才會是全台土石方再利用最高的城市。但過去需要進入土資場處理，經協調與質詢後，內政部也同意，有價土方可以逕行交易。過去土方的最終去處無明確規範，確實造成許多環境生態浩劫，今天有人要出面管理，站在任何角度都應該支持，只是政策過程中產生的障礙，也要大家一起解決。

至於台中市都發局建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化，遭國土署營建管理組長李守仁直言，「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」。黃健豪也緩頰，面對問題，解決問題，收起情緒性的發言和對立，「我們都是為國家在做事的人」。

國土署表示，中央經跨部會協調，台灣港務公司可提供台中港區內，約能容納20萬立方公尺之5公頃土地，供台中市政府使用，市府已同意運用台中港5公頃暫置區協助土方去化，後續並將與港務公司就此暫置場之相關管理等事宜進行研議，讓土石方可立即展開暫置使用。市府亦可要求轄管10場土資場發揮場所處理土方去化功能，以回應在地業者訴求。

國土署說明，去（114）年台中市營建剩餘土石方產出量計658萬立方公尺，其中446萬立方公尺因其地質構造大多屬卵礫石層，經濟價值較高，有七成依據「台中市營建剩餘土石方自治條例」規定直接進行交易利用。

國土署補充，另剩餘待處理的營建剩餘土石方共計212萬立方公尺，除可從鄰近縣市的苗栗縣及新竹縣填埋型土資場進行最終填埋使用外，現在又新增台中港之臨時暫置配套措施，並能透過營建產出物跨局處推動平台，盤點轄內工程及市有土地提供暫置及去化使用，未來也可銜接大型需土工程，落實土方資源循環再利用。

