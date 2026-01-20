土方之亂國土署官員竟嗆「自己的大便自己收」 楊瓊瓔批政策難行

土方危機持續延燒，立委楊瓊瓔19日召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，內政部國土署營建管理組長李守仁在會中回應台中市都發局建議時，竟嗆聲「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」，楊瓊瓔反批，中央制定難以推行的政策，地方根本無法執行。

藍委楊瓊瓔19日舉行「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

台中港雖已提出5公頃暫置區與143萬立方公尺的填方場應急使用，但僅能支撐台中市1年使用量，暫置區更只有1個月容量。都發局在協調會中建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化，卻遭李守仁以粗俗言詞回應，並點名台中市長盧秀燕應跳下來協調處理，強調政策上路前已討論1年多，不要都是局處在做。

李守仁建議台中市府應盡速向高雄市政府學習與高雄港合作經驗，用於台中港，也應全面盤點市內閒置共有土地、土資場量能，並指出豐洲一處土地就很適合。不過都發局回應，台中港若比照高雄港設置暫置區，現階段量能20萬立方公尺僅能撐1個月，且港區動線等依港務公司訂定，至少需要10個月準備期，至於豐洲公有土資場由水利局管理則已OT委外經營。

藍委楊瓊瓔19日舉行「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，內政部國土署、台中市都發局、港務公司、營造公會、建築公會等代表與會。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔指出，台中市1年出土量約658萬立方公尺，其中可直接利用者約446萬立方公尺，仍有212萬立方公尺須送土資場處理，但目前僅台中港5公頃20萬立方公尺的暫置量能，等同9成土方無處可去，卻又限制不得運往外縣市。她喊話中央要苦民所苦，盡速調整制度、補齊配套，必要時應檢討是否延後施行，否則公共建設與民間投資全面卡關。

