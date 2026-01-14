土方之亂國土署推4措施 台北港開放收達5萬方民間工程

（中央社記者高華謙台北14日電）針對近期「土方之亂」，國土署祭出4項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程、開放小貨車裝載砂石土方等。另外，過去只收公共工程土石方的台北港，也將開放收容都更案或出土量達5萬方的民間工程。

高雄美濃大峽谷案引發各界重視，為防範非法傾倒廢土，以及遏止不肖業者不實繞場行為、製作假聯單及虛偽申報土石方數量，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者強烈反彈，質疑土方處理費暴漲、最終去化場所嚴重不足等。

國土署今天舉行「加速營建剩餘土石方去化」記者會，營建管理組組長李守仁指出，將祭出4項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。

李守仁說，以民國114年情況來說，營建剩餘土石方仍以6都產出量占84%為大宗，北部地區占總出土量59.1%、中部地區21.8%、南部地區18%、花東地區1.1%。

李守仁表示，經與交通部協調，台北港約可收容北北基桃竹約3000萬方土石方、台中港收容200萬方、彰濱工業區104萬方、高雄市南興計畫的暫置與填埋約700萬方，等到118年高雄港也可開放3615萬方，能解決嘉義、台南及高雄的土方去化問題。此外，地方政府的大型填埋場還可收受1011萬方，今年度新竹縣會再增加一場填埋型的土資場，約為300萬方。

針對台北港部分，李守仁說，以前只有公共工程才能進台北港，現在開放4種條件可以進入港區，包括公共工程、合法土資場、具公益性民間工程（如都更、社宅、危老或重大促參案）、以及出土量達5萬方的民間工程；至於小型的土方還是要透過地方機制處理。

簡化土石方運送流程部分，李守仁說，原來土石方運送流程是從A點（出土地點），運送到B點（中間處理的土資場），再運送到C點（最終使用場所）。現在可以簡化從A點到C點，像新北市、高雄市在地方相關自治條例就有規定，若是公共工程可再利用的砂石，可直接進到營造廠跟砂石廠。

內政部參事蔡長展補充，已與台中市府確認，台中相關自治條例就有提到可以直接從A到C，若能落實大約可以解決至少7成的土方量問題，因此A到C的路徑還是可依照地方政府的規定執行。至於台北的問題主要是C，因此在台北港已協調出很多去化量，這都是近兩週與地方政府溝通的重點。

國土署長吳欣修也說，目前也在協調，台北港也願意協助提供一塊基地，讓台北市政府承租，輔導業者進場做篩分可利用與不可利用的土方，希望找出可以適合作為建築材料、或適合填置的，再依各縣市不同屬性給予不同輔導政策。

另外，針對有業者反映市區道路狹小，希望小型工程車也可載運土石方，李守仁指出，已協商交通部同意，小貨車只要不超載且符合道路規範，也可載運土石方。至於各縣市清運車輛安裝GPS的情況，李守仁說，目前總申請數是5303台，裝機中為1043台，可上路的為4260台，國土署從去年底就開始加班並增派人力，目前一天平均可以安裝200台。（編輯：翟思嘉）1150114