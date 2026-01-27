土方之亂國土署提解方仍無效？公會喊話：中央應授權地方設暫存土資場

儘管國土署盤點多處土方去化點，但並非短期內可啟用，營業業代表呼籲中央即刻授權地方設置暫存點，以化解全面停工與公安風險。（圖／報系資料照）

土石方之亂，國土署研議透過台北港、台中港、高雄港等地去化，惟台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶表示，相關規劃屬中長期方向，短期內無法解決眼前的停工危機。截至目前，地方政府尚未接獲任何中央正式公文，授權其就最終處理場或替代方案進行實質作為，使地方政府即便理解產業困境，也因法源不足而無法行動。

近期營建剩餘土石方去化受阻，導致全台多處建築工程停工，不僅造成龐大經濟損失，嚴重衝擊產業運作並衍生公共安全疑慮。雖然部分縣市已找到解方配合政策實施，但也有縣市仍處於土方之亂中。

台灣省不動產公會理事長吳國寶表示，業界全面支持國家政策方向，並肯定中央在制度建構上的努力與用心，不過現階段營建業所面臨的核心問題，並非政策理念本身，而是缺乏可即時執行的最終處理場與過渡機制，導致營建工程面臨嚴重挑戰。（圖／林榮芳攝）

吳國寶表示，現階段營建產業所面臨的核心問題，並非政策理念本身，而是缺乏可即時執行的最終處理場與過渡機制，導致營建工程全面停工，已對產業造成實質且持續擴大的損害。

像是目前依農業部規定認定營建剩餘土石是廢土，無法用於農地填土，世界不動產協進會理事長張麗莉即表示，地下室開挖深度達7、8層，實際土方內容大多屬可再利用的土石資源，然而現行制度卻將所有開挖土石一律視為垃圾清運，導致垃圾掩埋場容量迅速耗盡，往往僅能承接3、4個案件即告滿載，連帶使其他合法、正常推動中的工程被迫停擺。故同時呼籲國土署盡速與農業部協調修正修關法令修正，加速土方去化效率。

張麗莉表示，業界理解政府訂定相關規範的初衷，在於防止垃圾隨意傾倒，避免破壞河川與山林環境，其立意正確且有其必要性。然而，配套措施尚未同步到位，目前仍缺乏清楚、可執行的過渡機制。

張麗莉強調，業界不反對管制，更不希望因產業反彈而回到「不禁、不管」的狀態。但既然政策目的是保護環境、守護國土與河川，就更應針對進行中、合法開發、具公共安全風險且已落實自主管理的工地，提出明確且階段性的配套方案。

目前現狀是地方政府無「緊急暫存點」法源，導致合法工地土方無處可去，吳國寶呼籲，希望中央盡速公文授權或令地方設緊急暫存處，作為過渡性因應機制，讓各項民間工程可以順利進行。而已落實自主管理的工地，建議可以在工地出土就自行分類，不需要再運送暫置場。

他也表示，業界也已達成共識，公會也願意高度配合政府政策，並提撥專項基金並建立完整追蹤制度，確保土方自暫存點起全程可追溯，最終送往合法最終處理場。唯有在制度推進與即時解方並行的情況下，才能在公共安全、環境保護與產業正常運作之間，取得務實且必要的平衡。

