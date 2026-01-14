土方之亂國土署緊急提解方 吳國寶3建言回應「政策應要說到做到」

國土署今緊急召開記者會正面回應業界建言，台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶也表示，制度鬆綁必須「說得到、做得到、落得下」。（圖／林榮芳攝）

針對營建剩餘土石方長期影響營建產業、地方政府與公共工程推動效率，內政部國土管理署今（14）召開記者會，提出多項制度調整與流程簡化方向。對此，台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶也提出3點具體建言做回應，並表示，制度鬆綁必須「說得到、做得到、落得下」。

全國各地不動產建築開發公會理事長於日前召開記者會共同反映實務困境，讓全國性的營建土方問題獲得中央高度重視，促使國土署於今日下午緊急召開記者會提出回應方向。

吳國寶指出，營建剩餘土石方並非單一縣市或個案問題，而是涉及公共工程、民間建案、港區填築及跨縣市運輸的系統性課題。過往因法規僵化、流程繁複，不僅推升營建成本、延宕工期，也增加非法棄置風險，對產業發展與環境管理皆非良性。

他表示，國土管理署此次提出的方向，包括簡化土石方運送與申報流程、放寬可直接利用之土石方不必進入土資場加工、擴增最終去處與臨時暫置場，以及跨部會與地方政府協同處理土方去化問題，均回應業界長期關切的核心痛點。

吳國寶強調，產業界支持政策改革，也願意配合制度調整，但關鍵在於政策必須能真正落地執行，而非僅停留在宣示層次。他並提出3點具體建言：

第一，流程簡化須明確且一致。中央既已宣示鬆綁，國土署應儘速公布統一、清楚的作業指引，協調地方政府同步調整，避免中央放寬、地方仍以舊制卡關。

第二，最終去處擴增需有具體時程與量能。港區填築、公共工程需土、合法土資場與暫置場，應清楚揭示可收容量與啟用時程，否則難以實際紓解土石方堆置壓力。

第三，管理應回歸風險分級與效率治理。在強化 GPS 管理、防杜非法棄置的同時，應同步放寬高經濟價值、可直接利用之土石方，讓守法業者運作順暢、違法行為無所遁形。

他表示，雖然此次公布內容尚未完全符合業界期待，但已回應多項核心訴求，包括提出「C點最終處理」的去化方向、開放「農地改良挖底」作法，以及針對小型車輛GPS管理提出具體配套，顯示政府已正面面對問題，整體可視為階段性成果。

不過，吳國寶也提醒，部分未鄰近主要港區的偏遠或山區，短期內仍可能面臨土方無處可去的困境，甚至已有工程因此停工，呼籲中央與地方在申請與審查流程上持續簡化，以避免行政延宕對產業與公共建設造成衝擊。

此外，他也肯定國土署提出「A點可直接銜接C點」的制度方向。未來若能透過地方自治法規修正，讓符合條件的土石方不必再經過中介處理，將可有效降低處理成本，對產業運作具有關鍵助益。

吳國寶最後補充，隨著土石方運送GPS管理制度逐步推動，系統穩定性同樣攸關制度成效。若出現當機、訊號不穩或資料無法即時回傳，恐影響三聯單作業與實際運送流程。他建議國土署在制度初期同步強化系統穩定度、備援機制與彈性處理原則，確保行政管理與第一線實務運作能順利銜接。

