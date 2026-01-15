土方之亂國土署解方緩不濟急 賴正鎰建議緩衝半年估房價將漲5萬

鄉林建設董事長賴正鎰表示，若土方之亂未妥善解決，以目前看來將對房價帶來每坪5萬元的漲幅。（圖／林榮芳攝）

元旦上路的「營建剩餘土石方清運新制」，因配套不全急於上路，引發全台營建業和土方業者強烈反彈，雖內政部國土署14日緊急提出4項解套方案，不過今(15)日鄉林建設董事長賴正鎰認為，但實際上要達到效益是緩不濟急，建議政府要給予6個月緩衝期。他也估算，土方之亂恐將造成房價提升每坪5萬元。

國土署針對「土方之亂」昨祭出4大措施，包含擴增最終去處、增設臨時暫置場、簡化土石方運送流程及小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。

廣告 廣告

對此，賴正鎰表示，政府願意出面解決，他與營建業者相當感謝，但他認為，雖提出4政策，一下子要能達到實際效益，事實上是來不及，建議政府應將新制展延6個月，讓土方暫置場及GPS等配套都準備好再上路。

依現行規定，工地挖出的土方必須從工地的A點，先運至暫置的土石方資源堆置場B點，再送往最終處理場C點。目前面臨暫置場B點土方容納量已滿，最終填埋場的C點又嚴重不足的問題。

賴正鎰表示，雖然現在國土署同意A可直送到C，讓台北港、台中港、高雄港可以收取廢土，但台北港的暫置土方場目前尚未租地，台中港、高雄港又還在規劃中，未來還需經過環評，順利的話至少也要3、4年後才能運轉。至於有提到台中土方可從台中港船運送往台北港，但是這筆運費要誰出，也是個問題。

賴正鎰推估，土方之亂讓一個地下室開挖成本增加8000萬元到1億元，台北的清運費用增加3、5倍成本，中南部漲5、8倍，每坪造價將會增加2~3萬元，將推升房價每坪增加5萬元，他不樂見看到土方處置不當造成房價上漲，建議政府要落實實施，且展期6個月。

他也提到，土方問題一直是營建業多年來的問題，也是非常複雜的地方問題，在所有工項中，土方是他需要親自出面與業者洽談的項目，他認為，真的要將土方問題處置好，預估要花上4、5年才有辦法落實，一下要解決是做不到的。

對於今年房市，他看中南部整體房價將是「價平量縮」，雙北市是「量縮價微揚」。他也預估，第三季房市管制政策將微幅鬆綁，不過下半年又是選舉年，業者也不要期待太高，因為選舉年要放寬多少也不容易。

對於房市管制政策，他建議政府，水龍頭微幅打開就好，豪宅貸款認定門檻北市可從7000萬元調升8000萬元，新北市從6000萬元改成7000萬元，雙北以外則從目前的4000萬元調整到5000萬元；另外，在建商土地貸款成數，也建議從4成調到6成，微幅打開能讓市場交易恢復較正常，他擔心中小型建商是否能撐過此次危機。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

睫毛倒插、跌倒請假通通有！新人入職45天只出勤7天 網：職場蟑螂現身

活埋10年竟沒死！地板下驚見不死陸龜 沒水沒光奇蹟活著

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置