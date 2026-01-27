土方之亂對策 政院提兩方向 將以台北港模式、填海造陸為主

營建業「土方之亂」待解，行政院顧問李孟諺昨（27）日召開說明會與業者溝通，會中針對土方的最終去處會朝兩方向，將以「台北港模式」及「填海造陸」為主，並同步強化土方篩選與分類機制，提升整體管理效率。

行政院、國土署昨日召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策」產業說明會。

國土署指出，部分業者在會中反映跨區域運送限制、取消月管制量、管線工程土方暫置需求，以及擴增土石方再利用通路等實務問題，但多數業者也認同，隨著政府管理制度逐步完善，有助遏止非法棄置行為，對產業長期發展具正面效益。

針對土方處置，台北港模式是指規劃暫置區，交通部已原則同意放寬，讓更多具公益性民間工程、大型民間開發案，經地方政府推薦後，可進入港區去化；另外部分進行中的填海造陸工程，也是土方合法去處。

國土管理署代理署長朱慶倫說明，目前政策已規劃「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」，以及「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等多項配套措施，透過制度化、數位化的全流向管理，讓土石方從產出、運送到最終去化皆可追蹤、可查核，以避免非法棄置造成國土破壞與環境汙染。

李孟諺表示，中央與地方政府將持續結合多元措施，妥善處理土石方問題，並確保管理制度能具體落實。他也指出，現行制度下，土方業者與縣市政府本就可跨縣市相互協助，有助整體循環再利用體系穩定運作。截至27日為止，全國GPS裝機總申請量為6,743輛，其中520輛裝機中。

