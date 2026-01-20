土方之亂延燒⋯營建廢土進農地？環團：不容退讓
土方之亂持續延燒，內政部近期傳出擬有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行農地改良，引發環團、農民不滿。環保團體昨共同發起連署，要求廢土不得進入農地的規定不容退讓。對此，農業部表示，營建剩餘土石方，不得回填農地，未來也不會放寬；內政部則說，從未宣布營建剩餘土石方可入農地，亦未要求農業部修法。
不過彰化縣環保聯盟研究員林政翰強調，無論是否回填土壤改良，現在很多被隨意棄置土石廢棄物的場址，實際上被檢舉開罰後也無法回復原狀，就算清除了又會被繼續回填，內政部之前的報告就寫明擴增土石方最終去處包括「農地改良回填」，現在又否認沒有，外界根本不曉得最後會如何來做。
根據現行「農業發展條例施行細則」規定，農業用地為從事農業使用需要填土時，填土土質必須是適合種植農作物的土壤，不得使用砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植的物質。農民若想申請農地改良，需確保回填土質適合種植且不含廢棄物，並備妥相關檢驗報告與證明文件，向地方政府申請核准，方可回填土壤。
不過國土署14日對外說明土方清運配套時，在擴增土方最終去處部分提到，各縣市合法填埋型土資場、港區填築及設置暫置場，以及各縣市低窪地、農地改良回填等。
監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟、台南社區大學環境小組、看守台灣協會、苗栗縣環境保護協會等團體昨共同發起連署，質疑根據農業發展條例施行細則，明定禁止營建剩餘土石方等進入農地，立下「農地農用」的鐵則，然而國土署卻稱「營建剩餘土石方可用於農地改良回填農地」，明顯違反相關規定。
環保團體質疑，行政院罔顧農地農用大原則，用短期土方去化犧牲農地生產力，重金屬累積恐釀食安危機，且地方欠缺專業人力與設備，篩分標準難以執行，也無法逐車認定土方是否潔淨，最終恐淪為非法棄置的掩護，等同農安食安大開倒車。
環團強調，許多農地發生違法傾倒廢土及廢棄物問題，政府應該重視及面對，不能視而不見，呼籲應加速土方的全流向管理，優先用於再生建材，絕不能以毀損農地為代價來解決工程廢土問題。
有農民認為，亂倒廢棄物到農地的事情層出不窮，既然農發條例已規定營建剩餘土石方不得回填農地，內政部就應該一肩扛起幾十年來都無法解決的土石方之亂責任。
農業部表示，目前並無開放農地暫置或直接回填營建剩餘土石方。
內政部表示，近期因土石方全流向管理新制上路，以及為解決營造業者土方去化面臨困難，會朝向「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「ＧＰＳ雙軌並行並開放小貨車申裝ＧＰＳ」等三項配套策略執行。已盤點港區、大型開發工程及填埋型土資場等相關最終處置地。
更多udn報導
最強年終？董座霸氣撒近10億 百人加碼爽拿房
鐘聲響心涼！考生學測國文犯致命錯誤 秒爆哭
交往才知男友是「猴子」 機車少1物讓她冷掉
男神崩壞？陳冠希斷崖式衰老 撞臉毛利小五郎
其他人也在看
營造公會為土方請命：9成有價值應活用
內政部國土署推動「營建剩餘土方全流向管理政策」，台灣區綜合營造業同業公會昨日召開記者會指出，新制在去化體系尚未到位前即全...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
專家：一旦有害廢棄土碰到農地 等於判死刑
全台土方之亂持續延燒，儘管農業部強調，營建剩餘土石方不得回填於農地，農地改良之土質在農業發展條例施行細則也已有嚴格規範。...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 20
學者分析：開放什麼 對業者都不利
台美關稅談判底定，行政院未同步宣布市場開放部分，學者認為，開放市場及擴大投資應該都是協議的一部分，終究要公布，無論開放什...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 39
彈劾審查今登場 賴清德不出席
藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日將召開全院委員會審查，邀賴總統赴立院說明並接受諮詢，但總統府20日以「立院無向總統問責之權」為由，回函告知賴總統將不予列席。在野黨齊批藐視民意，「賴清德到底多怕立法院？」為防綠營突襲癱瘓，藍白發出甲級動員，揚言「落實審查」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 58
國際／格陵蘭變引信恐慌指數狂飆！川普關稅威脅炸裂 日韓股全被拖下水
美股在高度不確定性的政治風險衝擊下全面重挫，避險情緒急速升溫。美國總統川普威脅對歐洲國家加徵新一輪關稅，並暗示與格陵蘭島控制權相關的強硬立場，引爆市場對美歐貿易衝突升溫的疑慮，丹麥總理佛瑞德里克森 （MetteFrederiksen）週二稱，丹麥不會在主權、邊界等問題上進行談判，將做好貿易戰準備。恐慌指數 VIX 狂飆，美股週二（20 ）日收盤幾乎血染一片，也拖累日、韓股市同步回檔。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
農產品、汽車 美促全面開放市場
台美關稅談判日前拍板，但攸關美規車進口、美豬美牛等市場開放項目至今資訊不明，行政院副院長鄭麗君仍未鬆口，她透露，台美對等...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 33
觀察站／民進黨從「愛鄉土」變調成「愛砂土」
近年來，全台各地的土方之亂已成國土治安的毒瘤，內政部國土署提出的答案之一，是擴增去化管道，其中包含「農地改良回填」。雖然...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
「土方之亂」半個月後：2026年啟動全流向管理新制，能終結台灣棄土亂象嗎？
台灣2024年共產生4000多萬方營建棄土，約等於2萬個游泳池，且8年內成長75%。你可曾想過，地小人稠的台灣，大量的棄土最後都去到哪裡？部分棄土混有雜質，會污染環境，為防堵不肖業者惡意棄置，...環境資訊中心 ・ 1 天前 ・ 發表留言
業界：有美製車零關稅最壞打算
台美關稅談判達成協議，未來數周將與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協定（ART），行政院20日舉行記者會說明，但外界關心我方市場開放幅度，尤其美製汽車是否降稅一事，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮僅稱，美方要求我方全面開放市場，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國FTA開放情形，有談到進口美製車稅率調降問題，我方「會在市場開放的範疇內跟美國協商」，未透露具體細節。國內車廠則普遍做好零關稅的「最壞打算」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 112
環團網路發起連署 反對廢土進農地
（中央社記者張雄風台北20日電）據報導，內政部及農業部擬放寬營建剩餘土石方可用於農地回填。監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟等環保團體，今天在網路發起連署，反對廢土進農地，強調「農地農用」鐵則。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團影響！今晨最低溫8.9度「10縣市低溫特報」周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏8.9度。氣象署表示，今天（21日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼，10縣市低溫特報、3縣市大雨特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（22日到23日）強烈大陸冷氣團持續影響，迎風面潮溼寒冷，周六到周日（24日到25日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。Yahoo綜合報導 ・ 1 小時前 ・ 1
獨／中天記者林宸佑涉共諜！北檢「無管轄權」聲搜失利 橋檢「換這招」豪取38張搜索票奏捷
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導中天記者林宸佑（綽號馬德）捲入共諜案，1月17日遭到橋頭地院裁定羈押禁見！FTNN獲報，本案原由台北地檢署（北檢）管轄，北...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 283
金正恩致詞突發飆！當場開除副總理：無能又不負責
金正恩致詞突發飆！當場開除副總理：無能又不負責EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 93
黃國昌帶走國防機密30秒稱誤拿？于北辰曝承辦經驗：「誤夾」根本不可能！這是現行犯
立院機密會議有多嚴？退役少將于北辰曝承辦經驗：資料編流水號、專人盯場一份都不能少、進場兩手空空。黃國昌帶走國防資料事件，于北辰直言「這叫現行犯」，已違反國家機密保護法。風向台灣 ・ 17 小時前 ・ 262
台電停電通知單不再是紅底黑字！新版設計曝光 網驚呼：第一次捨不得丟
台電過去常被民眾嫌棄「紅底黑字、字又小」的停電通知單，近期悄悄大改版，簡約又有質感的新設計曝光後，不少網友直呼「第一次看到停電通知單覺得好看」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 6
遭國土署嗆「大便自己收」 中市府反擊：土方配套不完備
土方之亂燒不停，台中狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，前天卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。中市都市發展局...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
柯文哲勿繼續「找國民黨碴」
素來語不驚人死不休的柯文哲，交保4個多月以來始終保持低調，終於在近日「故態復萌」，開始恣意開砲了。奔騰思潮 ・ 1 小時前 ・ 23
太子集團32輛超級豪車法拍！2/25警專見客
堪稱近幾年最受矚目的豪車法拍場子！太子集團名下的32輛超級豪車，將被行政執行署於2月25日，在警察專科學校進行，原始總價值難以估計，但超級豪車竟然有「法拍價」，預料屆時將有大量多金車迷入場瘋搶標。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 12
槓上了！國土署談「土方之亂」：自己的大便自己收
土方之亂襲捲全台，台中港雖提出5公頃暫置區與143萬立方公尺的填方場使用，卻只能支撐1年使用量，其中暫置區更僅有1個月。對此，台中市都發局建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化；國土署營建管理組回應，自己的大便自己收，沒有叫別人收的，強調政策上路前已討論1年多了，要台中市長盧秀燕跳下來協調處理。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 45
熱門股／記憶體遭逢大空襲 新投資建議曝
在記憶體價格走升與產業基本面改善帶動下，相關族群近期表現明顯轉強，不過隨著股價漲幅擴大，市場氣氛也逐步轉向理性，投資人開始提高獲利了結與風險控管意識。盤面觀察，記憶體族群已由全面普漲，轉為個別題材與基本面分化，短線追價意願明顯降溫。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言