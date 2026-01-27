土方之亂延燒 土資場業者嘆遭變相懲罰：不然我收起來好了

「營建剩餘土石方全流向管理新制」自民國115年元旦上路，但因清運配套不足、缺乏緩衝期，全台陷入「土方之亂」。（本報資料照片）

土石方之亂持續延燒，國土署日前提出「擴大跨部會與地方合作」、「擴增北中南地區土方去化容量」、「簡化運送機制」、「放寬異地暫置」四解方，其中「簡化運送機制」讓部分出土的土石方不用經土資場，可直接運到最終使用端。一名土資場業者今（27）天感嘆，政府開放A點（出土地點）到C點（運送地點端），等同變相懲罰合法的B點的土資場，「不然我就收起來就好了！」

國土署與環境部、交通部及行政院顧問李孟諺今邀集全台土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通。已在彰化經營20年土資場事業的祥俊環保事業公司負責人陳美秀會後受訪表示，他的土資場一年容許量是36萬立方公尺，但5年下來，實際才收了40多萬立方公尺，如今營造業者吵一吵，國土署就屈服了。

廣告 廣告

陳美秀說，簡化運送機制讓土石方可以直接從出A點到最終使用的C點，不用經過B點處理，若以開挖地下室來講，駐地很小，哪有辦法在現場處理土石方，往往都是直接挖到運輸車上，直接運走。

「最終受害的是民眾！」陳美秀感嘆，這些沒有經過處理的土石方萬一被隨便掩蓋在公有地的棄土場上，等於留下一個永遠的爛攤子。

至於國土署是否有正面回應，她直言，「沒有喔！不然我就收起來就好了，我都已經做20年了，這已經是我第二家土資場了！」呼籲希望國土署協助媒合A點的土石方到B點，讓他們好好幫國家處理這些東西，而不是因營造業者吵一吵就簡化B點，不然的話，就不要發土資場的牌照。

她更委屈地說，她斥資百萬購買雷射槍管控重金屬污染、更繳交千萬保證金給縣府，如今政府開放A點到C點，等同變相懲罰合法的B點土資場。

國土署代理署長朱慶倫回應，新制方向仍會持續推動，但不同業者有不同訴求，現在最需要解決的是最終處置與暫置場場地問題；至於A點到C點必須確認是可再利用的土方，在A點工地就會做好分類，並由專業技師及主任管控。

【看原文連結】