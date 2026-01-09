土方之亂延燒 建商喊苦

全台爆發土方之亂，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會昨（9）日表示，政策倉促上路，導致土方無處可倒，央行又限期18個月開工，加上房市受到信用管制買氣低迷，最嚴重恐怕不僅是工程停擺，建商將面臨倒閉、資金斷鏈危機，爛尾樓風險升高。

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶更激動直言，這根本是叫建商直接去死了，若工程全面停滯，房市陷入更慘的處境，對業界、消費者都不是好事，在供給減少下，反而更不利房價穩定，請政府別再裝聾作啞。

廣告 廣告

為遏止不肖業者不實繞場，虛偽申報土石方數量等情況，政府今年1月1日起實施的「營建剩餘土石方全流向管制」，要求砂石車加裝GPS，土資場要有電子聯單，以利追蹤後續土方流向。

不過，全台現有1.5萬台砂石車，但業者去年10月才得知新法即將上路，使得多數運輸業者來不及申請GPS，目前合法裝好GPS的砂石車約3,000多台，間接引爆了土方無處可倒的「土方之亂」危機。

吳國寶表示，營建剩餘土石方全流向管制立意良善，但在土資場、棄土場量能嚴重不足、地方政府配套尚未完備的情況下貿然上路，實務現場早已全面失序。由於合法收土場域不足，土石業者紛紛拒收，導致營建工程無法推進，許多公共工程與民間建案同步停擺，實務上已形同一場人為製造的「土方之亂」。

吳國寶指出，許多建商都反映土方短時間內大漲的問題，甚至漲幅高達10倍，而高雄已經有工地挖到一半就被迫停工，但卻得持續負擔土建融利息、人事等費用，營造成本上漲下，完全無法讓房價穩定，況且近年央行連續加碼的選擇性信用管制，已明顯超出原本的市場調控目的，對房市造成全面性衝擊，中小型建商首當其衝，面臨資金鏈斷裂風險，爛尾樓問題逐漸浮上檯面。

【看原文連結】

更多udn報導

上班族天天用！保溫杯裝這飲品 男喝至鉛中毒腦退化

矽谷工程師返台當歌手 燒光800萬積蓄宣布離台

1夫多妻男偷拍不雅片賺千萬 遭搜出洗腦手冊囚禁少女

「為何冬天蚊子比夏天多」她崩潰 專家揭原因