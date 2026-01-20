土方之亂延燒 建商試算：房價恐1坪漲3萬以上

土方清運新制上路已20天，全台陸續出現「土方之亂」，其中台中市情況尤為嚴重。市府呼籲中央成立跨區域整合平台解決去化問題，卻遭國土署官員反擊，中央與地方互踢皮球，導致營建工地「無法出土、無法開工」，建商預估未來房價恐因此每坪上漲3萬元以上。

台中市都發局長李正偉指出，中部地區營建剩餘土石方出土量占全國21.8%，台中更占全國六分之一，但中央核定的最終去化量能，中部僅規劃台中港約143萬立方公尺，遠低於台北港3000萬、高雄港3615萬立方公尺，量能嚴重不足。他強調，土石方可循環再利用，問題不在地方不配合，而是中央配套與處理量能不足，已衝擊施工安全與產業運作。

中央雖提出在台中港設置5公頃暫置區，但容量僅20萬立方公尺，還需10個月前置作業，即使完成，也只能支應台中市約1個月需求，且涉及土地承租、設備與檢驗標準等問題，短期難以解決燃眉之急。多名營建業者坦言，目前土方無法清運，只能暫置在基地，並非長久之計。

建商試算，以台中常見1500坪住一基地為例，地下開挖至4樓約20公尺，土方量約9.1萬立方公尺，按每立方米清運費3500元計算，光土方成本就增加約3.2億元。若分攤至3000建坪、約100戶住家，每戶須多負擔200至300萬元，等同房價每坪上漲3至5萬元，最終恐由購屋族買單。

