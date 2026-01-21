土方之亂延燒！盧秀燕不滿「自己的大便自己處理」 何欣純：台北港、高雄港可以就妳不行

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台中立委何欣純今(1/21)表示，台中市的土方之亂已經讓公共工程幾乎停擺，台中市府看來似乎還不急，但民眾已非常急，呼籲台中市府應比照台北港、高雄港做法，跟中央部會好好合作，處理解決土方問題。

民進黨立委何欣純，資料照，翻攝臉書

土方清運新制上路，引發國內討論，認為當前現況將導致土方無處可去，台中市都發局建議中央成立跨區域整合平台，傳出國土署回應「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」，並且強調政策上路前已經討論一年多，請台中市長盧秀燕自行協調處理。

廣告 廣告

針對「自己的大便自己收」的說法，盧秀燕表示，中央官員應向全國營建與建築業者道歉，營建土方是可循環利用的資源，卻被形容成大便，是對產業不尊重，也凸顯中央規畫不周，導致去化量能嚴重失衡。

何欣純指出，土方之亂讓公共工程、民生基礎建設工程幾乎停擺，她已協調各部會，積極找出台中港區內5公頃左右的土地，作為土石暫置處，但台中市府看來似乎不急，但民眾非常急。

何欣純說，台中市府應該積極與中央合作，無論是台北港、高雄港，都是由地方政府跟中央部會合作，處理土方問題，還是要呼籲台中市府，好好跟中央一起解決問題。

更多FTNN新聞網報導

民眾受困阿布達比55天全靠韓國瑜救援？鍾佳濱還原真相打臉

表態不會切割郭信良！陳亭妃：挺憲派要找出氣筒大可不必

為何要彈劾賴清德？沈伯洋：台積電股票大漲藍白看不下去

