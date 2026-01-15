土方之亂延燒、處理費飆漲10倍！國土署祭三大解方：GPS新制去年就公告，業者「12月下旬才裝」是塞車關鍵

土方之亂延燒，內政部國土署周三（1/14）緊急召開記者會，說明營建剩餘土石方「源頭減量」、「土石方流向追蹤」、「擴增去化管道」等三大推動措施。

為解決營建剩餘土石方非法棄置、聯單造假等問題，國土署今年推動「營建剩餘土方新制」，在元旦上路，新規要求土方清運車輛都應加裝GPS，確保追蹤土方產出、運送、最終去向等全程流向，並且由中央統一全國GPS電子聯單格式，避免各縣市格式不一。

但新規一出，即遭營建業者激烈反彈，指出土方處理費已飆漲十倍，揚言全國建案將陷入停擺危機，還有部分業者質疑新規草草上路。

業者怨新規草率上路 吳欣修：去年8月已公告草案

國土署署長吳欣修今（14）日則在記者會上強調，「土方新制」歷經兩年的規劃，在去年八月就已經公告草案，並且與業者及各大公協會持續協調，當時已明確向業者告知，新規勢在必行、將於2026年元旦上路，切勿觀望，應提早加裝GPS。

廣告 廣告

國土署事前也盤點過GPS裝置量能充足，目前全國有9家合格廠商、共有10台機型，安裝費平均1500元，每月月租費約350元，並非高額支出；而大部分業者卻直到2025年12月下旬才開始裝設。

內政部國土署營建管理組組長李守仁指出，目前已有4260輛土方清運車裝設GPS，現在國土署已經簡化申設流程、縮短至三天內就可完成，以協助業者符合新規。

李守仁指出，目前已加快GPS申設流程，協助業者符合新規。

李守仁指出，目前已加快GPS申設流程，協助業者符合新規。

營建工程餘土「太多」尋無合法去處 國土署祭解方

實際上，土方之亂的根本問題，是因為長期以來土方「剩餘過多」，卻找不到合法土資場或最終再利用去處，讓業者寧可非法棄置。

營建工程所剩餘的土方，經過妥善分類可以再利用。目前僅有公共工程之間可以直接進行「土方交換」，而民間工程則主要流向土資場，進行分類加工。

翻開國土署統計，全國剩餘土方總量從2016年的2481萬方，到2024年暴增至4481萬方，幾乎翻倍成長；但從2022年後，土方的「直接再利用率」和「間接再利用率」共約8成，換言之，每年有約2成的土方，未進入循環市場，形成黑數。

李守仁進一步指出，2025年全國土方已經降至3800多萬方，呈下降趨勢，而土方產出仍以六都為主，佔比共達84%。

吳欣修也坦言，過去統計只掌握到流入土資場的狀況，難以掌握餘土的最終去處，如今GPS土方新制上路後，土方終端使用的數據會越來越清晰。

針對業者找不到土方的合法處置地點，國土署也端出解決方法。

首先在土方交換，目前僅適用於公共工程之間，接下來則將擴大納入民間餘土。李守仁說明，例如台北港的收土來源，除了原本的公共工程之外，現在另外新增「具公益性民間工程」（如社宅或都更案）、「合法土資場」、「出土達到5萬方的民間工程」三大民間土方來源，台北港總收土量預估為3000萬方。

第二，國土署也持續擴增土方最終去處。在中部地區，將增設「台中港暫置場」，預估可收200萬方，以及彰濱工業區約可收104萬方。在南部地區，目前已有高雄港可收土約3615萬方，「南星計畫」土方暫置及填埋場約可收700萬方。

第三，簡化土方運送機制。依據目前規定，從營建工程產出的土方（A點），應經過土資場分類處理後（B點），才能送到砂石場、需土工程等最終使用地（C點），進行再利用，全國土方有67%都經歷ABC三階段。國土署則針對「經濟價值較高」、「品質較好」的餘土，放寬可直接從A點至C點，省去中間處理流程，在台中、高雄就直接適用。

吳欣修強調，國土署近期整合跨部會及地方意見，持續擴增土方最終去處，簡化流程。

吳欣修解釋，各縣市出土的性質不太一樣，以台中為例，因為工程多為新建案、產出土石主要為礫石，屬於品質好、較純淨的土質，因此不需要再到土資場暫置分類，可以直接做建築使用。台中一年約產出600萬方的土方裡，就有400萬方是軟礫石可以直接利用，簡化機制，有望緩解土方去處的問題。

但像在雙北地區，建案多是危老、都更，挖出的土石性質複雜，就需要進入土資場確實分類才能再利用。至於若有土資場業者哄抬價格，恣意飆漲處理費，地方政府則應依照《公平交易法》進行查處。

吳欣修強調，目前土方新制還處於短暫適應期，但期盼能協助業者，確實分類土方，讓剩餘土石能夠循環再利用。





更多今周刊文章

投資0050還不夠！同樣追蹤標普500，為何他出清00646，改抱009814？老手揭「守住財富」2大關鍵

星巴克買一送一「這天開喝」！奶香烤舒芙蕾那堤、維也納風香醇那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

群創股價23元才剛起漲「翻倍看58元」？面板雙雄買誰好？華邦電、南亞科只剩1季行情？看到1訊號下車要快