土方之亂延燒 高市府：不影響台積工程

高市議員李眉蓁3日於議會質詢時關切近期「土方之亂」是否影響台積電楠梓園區工程，質疑市府當初承諾土方不外運是否落實。經發局長廖泰翔回應，台積電園區採「場內平衡」處理，工程進度未受影響；議員何權峰則關心土方去化是否牽動促參案推動，財政局長陳勇勝則坦言，土方去化問題為全台22縣市共同挑戰，市府正修法解決。

李眉蓁指出，台積電進駐楠梓產業園區是高雄未來30至50年產業轉型關鍵，她引用民國110年市府會議紀錄強調，當時經發局承諾土方全數留在園區內調整，以減少汙染與交通負擔，但近期高雄爆發營造剩餘土方去化亂象，是否波及台積電設廠進度。

廣告 廣告

對此，廖泰翔強調，園區內土方採「使用平衡方式」處理，並無外運問題。市府與台積電每月召開工程及營運協調會，目前工程進度順利，未受影響。他承諾，市府將依照原始會議承諾持續監督，確保環保與工程並行。

何權峰則指出，土方問題恐衝擊促參案推動與民間投資意願，營造剩餘土方已導致部分工程停擺，若未解決，恐影響高雄透過促參及聯合開發籌資的計畫。

陳勇勝回應，全台均面臨相同問題，高市正修訂《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》，盼為業界找到合法出路。今年簽約的12件促參工程將不停擺，確保市政進度不受波及。

至於外界關注台積電擴廠進度，何權峰引述媒體報導指出，P6廠已「有譜」落腳台積電園區，呼籲市府積極爭取P7、P8廠進駐白埔園區。廖泰翔則未鬆口，他強調，市府將依據企業需求與全球時程，推動「整體性產業規畫」，打造完整半導體供應鏈。

此外，李眉蓁昨也關切捷運建設經費暴增問題，指出黃線與小港林園線預算合計增加逾1200億元，加上明年中央補助短少103億元，憂心總經費高達1884億元的捷運紫線恐胎死腹中。陳勇勝回應，市府已向中央爭取補助比例提高至8成，並透過多元財源確保軌道建設不中斷，並盼立法院修正《財劃法》，讓地方獲得更多財政資源。