土方之亂延燒2／建商崩潰痛哭求解套 內政部這樣回應

建商代表痛批清運新制缺乏配套，坦言土方處理費暴增，導致工程停擺、資金壓力沉重。（本刊資料照）

營建剩餘土石方清運新制元旦上路後亂象頻傳，土方去化受阻、清運成本暴增，引發營建業強烈反彈，近期多名建商與公會公開喊話，直指政策倉促上路、缺乏配套，已迫使工程停工，甚至推升房價壓力；對此，內政部國土管理署發布新聞稿與即時新聞澄清回應。

「土方之亂」指政府今年元旦正式上路的「營建剩餘土石方處理方案」，在配套措施與量能尚未完備情況下即強制實施，不僅導致清運費用暴漲、營建剩餘土石方無處可去，建案不得不停工，進一步恐導致房價上漲等一連串亂象。

廣告 廣告

近期已有眾多建商與建商公會出面喊話，表達土方亂象已嚴重影響建築業，高雄市議會先前召開剩餘土石方去化公聽會，福運開發建設董事長黃添銘談及清運新制政府沒有配套措施，導致業者難以生存時，當場掩面痛哭，並泣訴因土方處理費暴增，每棟透天厝營造成本暴增200萬元，不僅工程被迫停工，停工期間仍需負擔土建融利息。

業者痛批，內政部未規劃好妥善的配套措施，強硬讓清運新制上路，也未給予緩衝，不僅讓施工工程無法動彈，更可能因營造成本飆升，進一步推高房價。

對於近期延燒的土方之亂，據了解內政部國土管理署上周五緊急召開會議討論，但對於營建業者面臨的困境，截至7日仍未提出有效的具體方案，根據內政部官網，近期發布兩則訊息快遞內容，皆為針對媒體報導之澄清與說明內容。

國土管理署於即時新聞澄清內文中表示，建剩餘土石方全流向管理政策自2019年起已逐步推動，2025年5月27日更由內政部、法務部、環境部及桃園市政府等六都代表舉辦「杜絕非法棄置營建產出物」記者會，強調全國採取統一的管理措施，可促使土方的流向更加透明。呼籲業者儘早完成GPS裝設及審驗，無須再觀望；並請地方政府應本權責要求所轄土資場正常營運，並儘速輔導及督促業者裝置GPS及向本署送交審驗申請。

並指，2025年已要求地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」負起所轄土石方去化責任，短期地方政府應即刻發揮平台功能，擇定內政部提供之公有土地清冊、協調國營事業土地、閒置之工業區或適當區位提供短期土石方暫置。

中長期應加速民間申設土資場，並以土方銀行的運作概念，由地方政府興辦公有土資場或土方調度中心，務實解決所轄土石方去化問題。另行政院已核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，從源頭減量、流向管理及擴增去化管道三面向做起，包含跨部會合作從大型工程計畫，臺北港、臺中港、高雄港及彰濱工業區填海造陸計畫，進一步協助地方擴增去化管道。此外，「廢棄物清理法」也有明確界定，凡夾雜塑膠、木材等異物的土石方，即屬廢棄物，業者也須依廢棄物清理計畫書，送至合法再利用機構或處理機構處理。

內政部國土管理署發布之訊息快遞全文如下：

即時新聞澄清：

內政部國土署：建置全國一致性GPS管理系統 掌握跨縣市流動有其必要性 籲請業者儘早完成GPS裝設及審驗 無須再觀望

發布日期：115-01-07 19:15

近期有媒體報導「桃園砂石車GPS認證 中央不認 廢土清運大塞車」。內政部國土管理署今（7）日表示，過去各縣市對於土方管理並無制定統一的土方聯單格式，僅少數縣市自建GPS系統，惟考量土石方具有跨縣市運輸及一致性的管理需求，並與清運廢棄物源頭分流管理，本署建置一套全國通用且規格一致的電子聯單系統與即時追蹤流向管理系統，並在今（115）年1月1日正式上路實施。

內政部國土管理署表示，截至昨（6）日止，全國總申請數4,076輛，審驗通過2,742輛及裝機測試中1,334輛，其中桃園申請為726輛及審驗完成為389輛，皆有過半，強調全流向管理措施會繼續推動，籲請業者儘早完成GPS裝設及審驗，無須再觀望，且為加快核發審驗合格證明，凡是經過初審通過並向本署送交之申請案件，皆會在2日內完成。

內政部國土管理署進一步表示，營建剩餘土石方全流向管理政策自108年起已逐步推動，去（114）年5月27日更由內政部、法務部、環境部及桃園市政府等六都代表舉辦「杜絕非法棄置營建產出物」記者會，宣誓共同推動，強調全國採取統一的管理措施，可促使土方的流向更加透明，也讓各縣市民間工程與公共工程的土石方管理資訊能即時、無縫地進行追蹤與查核。因此，為確保地方政府轄區工程如期推動，仍請地方政府應本權責要求所轄土資場正常營運，並儘速輔導及督促業者裝置GPS及向本署送交審驗申請。

內政部國土管理署最後表示，去（114）年7月18日訂頒「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」後，辦理55場教育訓練及政策宣導講習，鼓勵業者儘早完成裝機及審驗。此外，後續也會視施行實際狀況，滾動式檢討營造工程管理措施，以符合國家永續發展目標及方向。

──────────────────────

新聞發布：

內政部國土署強化落實營建土石方流向管理以落實國土永續與安全 偕同地方政府輔導業者從源頭減量再利用及擴增去化管道

發布日期：115-01-04 18:30

有關媒體報導「元旦清運新制上路掀土方風暴 建商急跳腳」一事。內政部國土管理署今（4）日表示，為妥善因應營建產出物去化課題，中央自兩年前即開始與地方政府密切溝通協調，也於去年初積極拜會各直轄市政府，溝通建立合作平台一事。而於去（114）年中正式確認成立「營建產出物跨局處推動平台」，強化中央與地方分工合作。內政部指出，土石方去化涉及區域調度與公共設施量能，須仰賴中央與地方攜手推動，地方應盤點可用公有土地、協調國營事業及閒置工業區作為短期暫置與調度空間外，中央及地方也會共同加強取締聯合壟斷等不法行為，確保土方去化機制透明、有序運作。

內政部國土管理署說明，自今（115）年1月1日起實施的營建剩餘土石方全流向管理政策，是要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點皆以電子聯單申報，取代原有紙本聯單申報方式，以遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事，強化土資場分類加工後之土石方至最終去處的流向管理及讓查緝更加即時，並無改變合法業者過去依規處理之營運模式。

此外，茲有業者表示因臺中市全面實施GPS政策，所以土資場完全不能收料，同時鼓勵業者全面休息一週，集體觀察中央政策是否會有所調整。內政部表示，臺中市早在110年7月1日就透過自治法規要求賸餘土石方運送車輛應裝設GPS車機，並即時回傳GPS軌跡資料，而中央今年全面實施GPS管理新政，就是期盼深化跨部會與地方政府的合作，透過政策引導及結合科技管理，以健全營建廢棄物與剩餘土石方全流向管制，強調政策會繼續執行。

內政部國土管理署指出，業者在開工前須提報「剩餘土石方處理計畫書」經地方政府審查後，才能開工，並依計畫進行土方交換或運至合法收容處理場所，提醒地方政府應本於管理權責適時抽查，確認業者是否有依照處理計畫執行；若發現土石方處理費用有不當哄抬價格、聯合壟斷等行為，已影響市場正常運作秩序，涉及違反公平交易法等相關規定，也必須依法主動查察並嚴正處理，以維護市場機制及公共利益。

內政部國土管理署進一步表示，去（114）年已要求地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」負起所轄土石方去化責任，短期地方政府應即刻發揮平台功能，擇定內政部提供之公有土地清冊、協調國營事業土地、閒置之工業區或適當區位提供短期土石方暫置。中長期應加速民間申設土資場，並以土方銀行的運作概念，由地方政府興辦公有土資場或土方調度中心，務實解決所轄土石方去化問題。另行政院已核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，從源頭減量、流向管理及擴增去化管道三面向做起，包含跨部會合作從大型工程計畫，臺北港、臺中港、高雄港及彰濱工業區填海造陸計畫，進一步協助地方擴增去化管道。此外，「廢棄物清理法」也有明確界定，凡夾雜塑膠、木材等異物的土石方，即屬廢棄物，業者也須依廢棄物清理計畫書，送至合法再利用機構或處理機構處理。

內政部國土管理署最後表示，中央與地方政府將持續強化全流程管理機制，提升土石方清運及合法再利用效益，落實循環經濟及國土安全與環境永續原則，兼顧產業發展與公共利益。

更多鏡週刊報導

土方之亂延燒1／清運費飆10倍、房價恐上漲 建商怒批政策失當籲中央煞車

黃仁勳開講／記憶體需求旺盛 黃仁勳：輝達將持續是大買家

飯店、咖啡廳都在漲價 為何統一超商凍漲？羅智先給了兩個理由