土方之亂延燒2／建商崩潰痛哭求解套 內政部這樣回應
營建剩餘土石方清運新制元旦上路後亂象頻傳，土方去化受阻、清運成本暴增，引發營建業強烈反彈，近期多名建商與公會公開喊話，直指政策倉促上路、缺乏配套，已迫使工程停工，甚至推升房價壓力；對此，內政部國土管理署發布新聞稿與即時新聞澄清回應。
「土方之亂」指政府今年元旦正式上路的「營建剩餘土石方處理方案」，在配套措施與量能尚未完備情況下即強制實施，不僅導致清運費用暴漲、營建剩餘土石方無處可去，建案不得不停工，進一步恐導致房價上漲等一連串亂象。
近期已有眾多建商與建商公會出面喊話，表達土方亂象已嚴重影響建築業，高雄市議會先前召開剩餘土石方去化公聽會，福運開發建設董事長黃添銘談及清運新制政府沒有配套措施，導致業者難以生存時，當場掩面痛哭，並泣訴因土方處理費暴增，每棟透天厝營造成本暴增200萬元，不僅工程被迫停工，停工期間仍需負擔土建融利息。
業者痛批，內政部未規劃好妥善的配套措施，強硬讓清運新制上路，也未給予緩衝，不僅讓施工工程無法動彈，更可能因營造成本飆升，進一步推高房價。
對於近期延燒的土方之亂，據了解內政部國土管理署上周五緊急召開會議討論，但對於營建業者面臨的困境，截至7日仍未提出有效的具體方案，根據內政部官網，近期發布兩則訊息快遞內容，皆為針對媒體報導之澄清與說明內容。
國土管理署於即時新聞澄清內文中表示，建剩餘土石方全流向管理政策自2019年起已逐步推動，2025年5月27日更由內政部、法務部、環境部及桃園市政府等六都代表舉辦「杜絕非法棄置營建產出物」記者會，強調全國採取統一的管理措施，可促使土方的流向更加透明。呼籲業者儘早完成GPS裝設及審驗，無須再觀望；並請地方政府應本權責要求所轄土資場正常營運，並儘速輔導及督促業者裝置GPS及向本署送交審驗申請。
並指，2025年已要求地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」負起所轄土石方去化責任，短期地方政府應即刻發揮平台功能，擇定內政部提供之公有土地清冊、協調國營事業土地、閒置之工業區或適當區位提供短期土石方暫置。
中長期應加速民間申設土資場，並以土方銀行的運作概念，由地方政府興辦公有土資場或土方調度中心，務實解決所轄土石方去化問題。另行政院已核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，從源頭減量、流向管理及擴增去化管道三面向做起，包含跨部會合作從大型工程計畫，臺北港、臺中港、高雄港及彰濱工業區填海造陸計畫，進一步協助地方擴增去化管道。此外，「廢棄物清理法」也有明確界定，凡夾雜塑膠、木材等異物的土石方，即屬廢棄物，業者也須依廢棄物清理計畫書，送至合法再利用機構或處理機構處理。
內政部國土管理署發布之訊息快遞全文如下：
即時新聞澄清：
內政部國土署：建置全國一致性GPS管理系統 掌握跨縣市流動有其必要性 籲請業者儘早完成GPS裝設及審驗 無須再觀望
發布日期：115-01-07 19:15
近期有媒體報導「桃園砂石車GPS認證 中央不認 廢土清運大塞車」。內政部國土管理署今（7）日表示，過去各縣市對於土方管理並無制定統一的土方聯單格式，僅少數縣市自建GPS系統，惟考量土石方具有跨縣市運輸及一致性的管理需求，並與清運廢棄物源頭分流管理，本署建置一套全國通用且規格一致的電子聯單系統與即時追蹤流向管理系統，並在今（115）年1月1日正式上路實施。
內政部國土管理署表示，截至昨（6）日止，全國總申請數4,076輛，審驗通過2,742輛及裝機測試中1,334輛，其中桃園申請為726輛及審驗完成為389輛，皆有過半，強調全流向管理措施會繼續推動，籲請業者儘早完成GPS裝設及審驗，無須再觀望，且為加快核發審驗合格證明，凡是經過初審通過並向本署送交之申請案件，皆會在2日內完成。
內政部國土管理署進一步表示，營建剩餘土石方全流向管理政策自108年起已逐步推動，去（114）年5月27日更由內政部、法務部、環境部及桃園市政府等六都代表舉辦「杜絕非法棄置營建產出物」記者會，宣誓共同推動，強調全國採取統一的管理措施，可促使土方的流向更加透明，也讓各縣市民間工程與公共工程的土石方管理資訊能即時、無縫地進行追蹤與查核。因此，為確保地方政府轄區工程如期推動，仍請地方政府應本權責要求所轄土資場正常營運，並儘速輔導及督促業者裝置GPS及向本署送交審驗申請。
內政部國土管理署最後表示，去（114）年7月18日訂頒「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」後，辦理55場教育訓練及政策宣導講習，鼓勵業者儘早完成裝機及審驗。此外，後續也會視施行實際狀況，滾動式檢討營造工程管理措施，以符合國家永續發展目標及方向。
──────────────────────
新聞發布：
內政部國土署強化落實營建土石方流向管理以落實國土永續與安全 偕同地方政府輔導業者從源頭減量再利用及擴增去化管道
發布日期：115-01-04 18:30
有關媒體報導「元旦清運新制上路掀土方風暴 建商急跳腳」一事。內政部國土管理署今（4）日表示，為妥善因應營建產出物去化課題，中央自兩年前即開始與地方政府密切溝通協調，也於去年初積極拜會各直轄市政府，溝通建立合作平台一事。而於去（114）年中正式確認成立「營建產出物跨局處推動平台」，強化中央與地方分工合作。內政部指出，土石方去化涉及區域調度與公共設施量能，須仰賴中央與地方攜手推動，地方應盤點可用公有土地、協調國營事業及閒置工業區作為短期暫置與調度空間外，中央及地方也會共同加強取締聯合壟斷等不法行為，確保土方去化機制透明、有序運作。
內政部國土管理署說明，自今（115）年1月1日起實施的營建剩餘土石方全流向管理政策，是要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點皆以電子聯單申報，取代原有紙本聯單申報方式，以遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事，強化土資場分類加工後之土石方至最終去處的流向管理及讓查緝更加即時，並無改變合法業者過去依規處理之營運模式。
此外，茲有業者表示因臺中市全面實施GPS政策，所以土資場完全不能收料，同時鼓勵業者全面休息一週，集體觀察中央政策是否會有所調整。內政部表示，臺中市早在110年7月1日就透過自治法規要求賸餘土石方運送車輛應裝設GPS車機，並即時回傳GPS軌跡資料，而中央今年全面實施GPS管理新政，就是期盼深化跨部會與地方政府的合作，透過政策引導及結合科技管理，以健全營建廢棄物與剩餘土石方全流向管制，強調政策會繼續執行。
內政部國土管理署指出，業者在開工前須提報「剩餘土石方處理計畫書」經地方政府審查後，才能開工，並依計畫進行土方交換或運至合法收容處理場所，提醒地方政府應本於管理權責適時抽查，確認業者是否有依照處理計畫執行；若發現土石方處理費用有不當哄抬價格、聯合壟斷等行為，已影響市場正常運作秩序，涉及違反公平交易法等相關規定，也必須依法主動查察並嚴正處理，以維護市場機制及公共利益。
內政部國土管理署進一步表示，去（114）年已要求地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」負起所轄土石方去化責任，短期地方政府應即刻發揮平台功能，擇定內政部提供之公有土地清冊、協調國營事業土地、閒置之工業區或適當區位提供短期土石方暫置。中長期應加速民間申設土資場，並以土方銀行的運作概念，由地方政府興辦公有土資場或土方調度中心，務實解決所轄土石方去化問題。另行政院已核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，從源頭減量、流向管理及擴增去化管道三面向做起，包含跨部會合作從大型工程計畫，臺北港、臺中港、高雄港及彰濱工業區填海造陸計畫，進一步協助地方擴增去化管道。此外，「廢棄物清理法」也有明確界定，凡夾雜塑膠、木材等異物的土石方，即屬廢棄物，業者也須依廢棄物清理計畫書，送至合法再利用機構或處理機構處理。
內政部國土管理署最後表示，中央與地方政府將持續強化全流程管理機制，提升土石方清運及合法再利用效益，落實循環經濟及國土安全與環境永續原則，兼顧產業發展與公共利益。
更多鏡週刊報導
土方之亂延燒1／清運費飆10倍、房價恐上漲 建商怒批政策失當籲中央煞車
黃仁勳開講／記憶體需求旺盛 黃仁勳：輝達將持續是大買家
飯店、咖啡廳都在漲價 為何統一超商凍漲？羅智先給了兩個理由
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 82
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 27
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 20 小時前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 16
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
戰神接班人現身！Volvo EX60驚艷亮相
Volvo的電動化轉型在2026年初迎來了決定性的一刻，預計於1月21日正式全球首演的全純電中型SUV EX60，其釋出的技術規格已足以讓競爭對手如坐針氈。作為品牌最暢銷車款XC60的純電傳人，EX60不僅是首款搭載全新SPA3平台的戰略作品，更展現了瑞典車廠在三電系統上的爆發力。其目標非常明確，要讓剛剛發表 Mercedes-Benz GLC EV以及BMW iX3領教一下，在豪華SUV的戰場上，規格的「天花板」究竟在哪裡。EX60作為XC60的純電接班人，其釋出的規格將挑戰賓士最新的GLC EV。針對電動車主最核心的「里程焦慮」，EX60展現了跨世代的壓制力。透過最新的電池集成技術與大規模鑄造工法帶來的車身減重，EX60的WLTP續航里程預計達到驚人的810公里。這個數據不僅輕鬆超越了賓士GLC EV的713公里，更讓一向以效率著稱的特斯拉Model Y顯得有些跟不上節奏。此外，在800V高壓架構的支援下，EX60僅需10分鐘即可回充340公里的續航力，幾乎宣告了長途旅行中「充電等待」將成為歷史。 除了續航力，車內座艙的座椅則是EX60的另一把致命武器。在最新流出的預告圖中，雖然ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 2
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 218
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 488
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 3
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 83