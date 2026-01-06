土方之亂建商跳腳 ！控訴成本暴漲10倍、工地全面停工

根據戴德梁行最新統計數據顯示，2025年全台土地交易總額僅1639億元，較2024年大減近1000億元，創下十年新低。央行自2020年底以來已啟動七波選擇性信用管制措施，導致2025年前11月全台建物買賣移轉棟數僅約23.6萬棟，預估全年將創近十年次低紀錄。

土方清運新制成為壓垮建商的最後一根稻草。中央於2024年5月修正「營建剩餘土石方處理方案」，要求清運車輛加裝GPS即時追蹤定位，以及改用電子聯單取代紙本。然而配套措施不足，合法土方場容納量有限，造成土方處理成本急速飆漲。

龍寶建設董事長張麗莉表示，全台各地都因土方清運成本暴漲，甚至有錢也處理不了，建商都不敢貿然開工。高雄福運開發建設董事長黃添銘在公聽會上淚灑現場，控訴土方業者漫天喊價，上午報價2000元，下午變4000元，隔天價格又重新議價，每棟透天厝成本暴增200萬元。

甲山林集團董事長祝文宇指出，土方處理費用一口氣上漲5至6倍，從2024年每方土1200元漲到現在3000元都出不去。市政帝寶、市政帝景、濱河帝景等案都因此卡住。台南建商透露，目前土方市場混亂，廠商普遍停運觀望，工地被迫停工2個月，利息損失數百萬元。

立穩營造董事長陳舜智表示，土方場收容量不足，業者連報價都不敢報，已申報開工的工地無法出土導致停工。勤美建設董事長林廷芳直言，壓力最大的是都市更新案，住戶已遷出並完成拆除，卻因土方去化困難無法動工。通常都更案需給予地主拆遷安置費直到完工，現在工程延宕讓搬遷補償費比以前多了10個月。

聖得福建設執行長洪正雄表示，這問題比打炒房、限貸令更嚴重，政府若不趕快改進，建築業將面臨崩潰。591新建案總編輯李忠哲提醒，土方之亂短期衝擊雖集中在上游業者，但若長期無法解套，最終成本將透過房價轉嫁給消費者，如同前幾年缺工缺料導致房價上漲的歷史重演。

戴德梁行分析，新青安熱度退潮加上限貸政策不鬆綁，建商購地態度從「只買好貨不追價」轉為極度保守。預測2026年央行打房政策仍不會鬆綁，全年建物買賣移轉棟數將維持26萬棟低檔。專家警告，暴漲的營建成本勢必反映在未來房價，對資本規模較小的建商造成明顯壓力，萬一資金斷鏈，將引發爛尾潮危機。

