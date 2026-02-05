土方之亂影響 2千龍井鄉親怒吼：還我台中港安全聯外道路

土方之亂後勁延燒，台中市砂石車為挺進台中港務分公司所規畫的暫置區，大量湧入龍井區台中火力發電廠後方唯一道路，引起交通安全疑慮。（温予菱攝）

藍委顏寬恒（左三）與台中市議員林孟令（左四）5日偕同龍井區16里2000多名鄉親於台中火力發電廠北側空地前陳情，強調鄉親不反對經濟發展，但前提是交通安全要處理好，並分別向公路總局、台中港務分公司人員遞交陳情書。（温予菱攝）

土方之亂後勁延燒，台中市砂石車為挺進台中港務分公司所規畫的暫置區，大量湧入龍井區台中火力發電廠後方的唯一道路，引起交通安全疑慮。藍委顏寬恒5日偕同2000多名鄉親陳情，並喊話相關單位研議討論，強調台中興建僅需100億元，為高雄今年第二條聯外工程的十三分之一而已。對此，公路總局、台中港務分公司稱，將把意見帶回去討論；中市府回應，持續努力。

顏寬恒與台中市議員林孟令今偕同龍井區16里2000多名鄉親於台中火力發電廠北側空地前陳情，顏寬恒表示，去年6月交通委員會才到台電關心，因為光是去年就有7件當場失去呼吸心跳事故，嘆氣港區為成就政府的政策落實，但居民卻飽受生命威脅。

顏寬恒指出，台北港為倉儲中心啟用F1聯外道路，高雄港除已完成港區聯外道路，更直接連結中山高速公路，今年還將啟動國道7號銜接國道10號工程動工，做為第6、7貨櫃中心的連接道路，總經費約1357億元，而台中港卻連一條專業的聯外道路都沒有，自己在立法院屢次提出，但皆獲部會稱尊重、很在意，實際卻都沒做。

顏寬恒說，為了鄉親安全，所以他今天再次提出環港南高架銜接台61，並要求北邊大貨車全走高架的訴求，也指出高雄聯外道路主要經費來自港務基金、中央政府補助，直言台中的僅需100億元，為高雄的十三分之一而已，喊話公路總局、台中港務分公司、台中市政府好好研議。

林孟令提及，近日土石之亂砂石車持續湧入龍井，也再次引起居民焦慮，強調鄉親不反對經濟發展，也支持台中土石擴增港區用地，然而在發展的前提，交通安全絕對是首要的工作，希望相關單位能重視人民的生命財產安全。

交通局說明，高架銜接涉及都市計畫變更已跨局處，並與台中港務分公司等討論，將持續努力。公路總局中區養護工程分局交管中心主任郭純鑑回應，臨港路二段已啟動很多交通改善，今年2月底交通標線也將完成改善，5月底分隔島改善延伸也會完成，他們一直把鄉親意見放在心中，交通安全部分將持續努力。

台中港務分公司總工程司張欽聰表示，西碼頭發展帶來車潮，已委託市區顧問做個個交通方面規畫，其中長期計畫中，確實有聯外道路設計，要先配合中市府50公尺平面重畫道路，再與公路局規畫高架部分；針對顏寬恒呼籲台中港務公司，如同高雄港務分公司，出資聯外道路大宗經費，張稱，會將意見帶回去給上司，未來好好規畫。

