土方之亂成國土署官員亂噴糞 盧秀燕批失言該道歉：政策應暫緩

國土署官員嗆自己的大便自己收，台中市長盧秀燕建議中央政策暫緩、官員失言該道歉。（圖：中市府提供）

土方之亂燒不停，台中市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署嗆「自己的大便自己收」。市長盧秀燕今天（21日）表示，全國營建、建築業者對這說法極度不滿，他們是工業火車頭，建設國家，為民造房，挖出來的土方，竟然被形容是穢物，失言官員該道歉，如今全國工程停擺，希望這項計畫暫緩，好好和業界商量完再說。（寇世菁報導）

元旦開始，營建剩餘土石方清運新制上路，內政部國土署力推GPS追蹤與電子聯單新制，要清楚建築工程廢土的流向，希望終結類似高雄美濃大峽谷的廢土非法棄置亂象，但合格能載運廢土的砂石車不到2成，工地停擺，全台陷入土方之亂，台中市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署嗆「自己的大便自己收」，引發熱議。議員賴義鍠、劉士州今天（21日）在臨時會追問市府態度。

廣告 廣告

市長盧秀燕說，她已經看到全國營建業者、建築業者，極度不滿，全國營造公會理事長說，九成土方是有價值的，應該活用，可以填海造陸，或像台中土方可以興建再利用。建築營建業是工業火車頭，建設國家，為民造房，挖出來的土方，卻被國土署官員形容是穢物，政府應該有效幫忙解決問題，而不是嫌棄輕蔑汙衊他們。要求失言官員道歉。

盧秀燕指出，營建剩餘土石方清運新制上路，全國業者都哀號，高雄業者表示，春節後中央再不解決，中小型包商會有倒閉潮，另外，全國營造公會理事長也說，全台百分百工地受到影響。內政部是應該解決問題的人，怎會製造問題，讓全國工程停擺，過去有國土之亂，如今土方之亂，希望這計畫暫緩，請內政部好好和業界商量完再說。