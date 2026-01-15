土方之亂成本暴增！賴正鎰：每坪房價最高恐漲5萬 「民眾如何買得下手？」

鄉林集團董事長賴正鎰。徐筱嵐攝



針對近來土方之亂持續延燒，內政部國土署緊急祭出四項精進措施，試圖加速營建剩餘土石方去化，鄉林集團董事長賴正鎰今（1/15）日直言，政府給予的緩衝期僅到2月底，業者處理土方不只成本價格，還要租地進行分類，建議緩衝至少要6個月，畢竟光是土方申請就要一到兩年的時間，整體要去化需要四到五年，若無法妥善處理，反映到銷售端，每坪房價暴增3至5萬元，「要民眾如何買得下手？」

土石之亂引發開發商嚴重不滿，向政府喊話「要活路」，國土署昨日緊急召開記者會，由署長吳欣修親上火線，強調將擴增北中南地區土方去化容量、簡化運送機制、放寬異地暫置等多軌方向，而一天約需要6000輛土石方清運車輛載運，目前已有4260輛車裝設GPS，即將達到需求；另為確保既有工地出土作業安全，業者原使用環境部的「環保機」定位系統，在轉換成國土署新系統時，評估給予緩衝期至2月底。

鄉林集團今日發布2026年房市展望記者會，董事長賴正鎰表示，原本北部的土方處理費每方2000至2200元，南部的費用為280至350元，但新制在元旦上路後，北部土方處理費調漲3000至4500元，而南部也漲到1000到2000元，土方成本直逼混凝土，營建成本攀升。

賴正鎰指出，建商建案工地因為土方發包不出去，或是地下室開挖一半後喊卡，申報開工時程受到影響，恐延宕工期、延後交屋，進一步提升利息成本，評估建案每坪造價增2至3萬元，反映到售價端則是每坪漲3至5萬元，意味著每個建案成本增8000萬元至2億元，開發商根本吃不消，「這樣的高房價，是政府想看到的嗎? 」

賴正鎰建議，政府應先在北中南地區先完善建置「土方最終處理場」及全部砂石車安裝GPS定位系統，在此之前，最好能維持現況、放寬管制，緩衝期最好能拉長到6個月，而要化解土方全流向恐怕要四到五年。

