土方之亂挨嗆「自己大便自己收」台中市府籲完善配套給予緩衝

國土署推動營建土石方清運新制爆發全台土方之亂，各土資場處理量滿載。（圖／台中市政府）

內政部國土管理署推動營建土石方清運新制，因配套不足引發全台「土方之亂」，立委楊瓊瓔19日召開協調會，國土署營建管理組長李守仁竟在會中直言台中市「自己的大便自己收」。台中市政府20日回擊，強調土方是循環資源，目前困局在於中央規畫不周，導致去化量能嚴重失衡，呼籲中央成立跨縣市平台、完善配套，並給予合理緩衝。

台中市都發局長李正偉指出，新制要求清運車加裝GPS並改採電子聯單，但合格運能不足兩成，導致清運費用暴漲三至四倍，眾多中小型建商面臨資金斷鏈風險。市府更揭露，全台去化量能呈現「北重南輕」，台中土方出土量占全國六分之一，但台中港規畫的收容量與北高兩港相比簡直杯水車薪。

針對中央提議在台中港設置5公頃暫置區，市府直言僅20萬立方公尺的容量只能支撐台中約1個月的需求，且行政程序至少需10個月，根本是緩不濟急。此外，中央雖盤點萬餘筆公有地，卻因環境法規受限且尚未核撥評估經費。

中市府也呼籲行政院應成立「全國性土石方最終去化處理平台」，由高層統籌調度全國量能，而非放任地方互踢皮球。

中市府強調，支持防杜非法傾倒的政策初衷，但制度推行必須回歸實務現場。也強烈建議中央在台中港填方區於民國115年底啟用前，應給予合理緩衝期或暫緩新制。特別是針對目前已動工開挖的建案，應准予維持舊制，以避免因中途改制引發工期延誤及工地安全風險。市府重申，營建產業不應成為行政缺失下的犧牲品，中央若持續以消極語言對抗地方訴求，只會讓營建體系崩潰的危機進一步擴大。

