土方之亂有解／因應土方清運新制引爆亂象 土署祭四大配套加速去化

國土署署長吳欣修今日剛好任期最後一天。（本刊資料照）

「土方清運新制」今年元旦上路，卻因相關配套措施不足，造成土方之亂延燒，內政部國土署今（14）日緊急召開「加速營建剩餘土石方去化」記者會，祭出四項精進措施，包含：擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、開放小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS，前兩項可為土方提供去處，後兩項可簡化程序，有助緩解土方亂象。

土方亂象來自今年元旦上路的「營建剩餘土石方全流向管理」新制，要求清運車輛全面加裝GPS、使用電子聯單，以防堵非法傾倒，但合法暫存場數量有限，又陸續停收，去化量能未能銜接，地產業者紛紛站出來喊話，表示收土價格上漲、土方無處可去，全台工地近乎停擺。

針對土方之亂延燒多日後，內政部終於出面回應了，國土署署長吳欣修今日剛好任期最後一天，親率副署長朱慶倫、營建管理組長李守仁、參事蔡長展等人召開記者會，國土署表示昨（13）日邀集環境部、交通部、工程會等部會及六都相關機關召開研商會議，朝向「擴大跨部會與地方合作」、「擴增北中南地區土方去化容量」、「簡化運送機制」、「放寬異地暫置」等多軌方向，共同推進營建剩餘土石方去化工作，並強調中央、地方會持續通力合作，解決土方問題，建立完善機制。

吳欣修表示，將視各縣市土質條件，彈性調整處理流程，必要時可跳過暫存場、直接送往最終處理或再利用場域，並盤點國有土地協助增設暫存空間，以緩解現階段壓力。

吳欣修指出，國土署早在政策公告階段即多次提醒業者儘早申請裝機，但不少業者選擇觀望，直到去年底才集中申請，導致審核與裝機作業塞車，成為亂象導火線。針對外界質疑部分土資場疑似哄抬價格或拒收土方，已要求地方政府依公平交易法介入查處，並呼籲業者不得無故拒收。

為協助市場度過適應期，國土署提出四大精進方向，包括擴增最終去化去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程，以及開放小貨車載運土石方並申請裝設GPS。營建管理組指出，未來將依土質條件推動「A點直送C點」機制，例如礫石可直接送往砂石場，部分泥土則轉送陶瓷或磚瓦產業，提高再利用效率。

在後端量能方面，國土署已與交通部及地方政府協調，包括台北港可收納北北基桃竹約3,000萬方之土石方，台中港、彰濱工業區及高雄南星計畫亦提供數百萬至數千萬方容量，地方政府的大型填埋場1011萬方，今年度新竹縣會再增設填埋型的土資場，約為300萬方，未來台北港也將開放具公益性或出土量達一定規模的民間工程進場，不再限於公共工程使用。

至於運輸端配套，國土署表示，已同意在道路條件允許下，開放小貨車合法載運土石方並裝設GPS，以因應市區道路狹窄問題。目前全台GPS裝機申請已逾5,303件，可上路車輛超過4,260輛，預估達6,000輛後即可滿足全台日常出土運能。國土署表示，從去年底就開始增派人力並加班，目前一天平均約可安裝200台。

吳欣修強調，新制上路確實需要磨合期，政府將持續滾動檢討，確保在防堵非法傾倒的同時，維持工程運作順暢。內政部國土管理署最後表示，因臺北處置場地面積不足部分，政府預計在臺北港規劃暫置空間，以利相關業者能夠在此進行妥善分類。無法再利用者，也會透過最終處置措施予以協助去化。後續會視施行實際狀況，滾動式檢討營造工程管理措施，以符合國家永續發展目標及方向。

