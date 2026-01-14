土方之亂有解／國土署出手解土方亂象 建商與不動產開發公會都給予回應

內政部國土管理署14日說明土方清運新制配套措施後，建商公會與台灣省不動產開發公會相繼表態支持。（本刊資料照）

土方之亂延燒多日，內政部國土署今 (14) 日緊急召開記者會說明，並提出4項精進措施，對此，中華民國不動產建築開發公會全聯會（簡稱中華民國建商公會）、台灣省不動產建築開發商業同業公會（簡稱台灣省不動產開發公會）與中華民國不動產協進會皆給予正面回應。

內政部國土署祭出四項精進措施：擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、開放小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。中華民國建商公會理事長楊玉全表示肯定；台灣省不動產開發公會理事長吳國寶則感謝國土管理署正面回應業界訴求，顯示中央已正視問題，展現與產業溝通的誠意。

楊玉全指出，「程序簡化」有效降低營建成本：對於具經濟價值、可直接利用或未夾雜廢棄物的土石方，可以不必進入土資場加工分類，直接運往最終使用端。這對業者而言，能顯著減少土資場處理費用並縮短運輸與作業時間。針對小貨車裝載砂石土方，政府提供了裝置 GPS 以提升土方調度靈活性。

緩解「土方去化困難」對工期的衝擊：長期以來，土方去化點不足是導致建案停工或成本飆升的主因，內政部擴增土資場及最終去處是緩解問題的重點；跨部會及政府間協同去化：期待政府落實「公共工程與民間工程」的土方交換機制，特別是針對出土量大的民間工程，以確保工程進度不因土方問題中斷。

楊玉全也建議政府加速臨時暫置場設置，特別是在土方大量產出時，如大規模開發案集中；針對民間工程土方交換的部分，希望能進一步明確地方政府的自治規定，讓業者在處理高經濟價值土石方時有更清晰的依據可循。

吳國寶表示，國土署此次提出簡化申報流程、放寬可直接利用土石方、擴增最終去處及強化跨部會協調等方向，確實回應業界長期反映的核心痛點，可視為重要的第一步。

然而，吳國寶也強調，政策是否有效，關鍵在於能否立即落地、即刻紓困。目前部分地區，尤其非港區、偏遠或山區工程，仍面臨土方短期無處可去的急迫困境，甚至已有工程停工，問題已非中長期規劃即可解決。

他直言，若要真正解決燃眉之急，中央應務實研議設置具彈性的小型B點暫置或調度節點，作為A點與C點之間的過渡機制。透過小型B點的設置，可就近暫置、快速調度，避免因等待最終去處或行政程序而全面停擺，將是短期內最具實效的解方之一。

吳國寶並提出三項重點建議：一、中央鬆綁必須地方同步；二、去化量能需透明且有時程；三、管理回歸風險分級與效率治理。吳國寶也提醒，隨著GPS管理制度上路，系統穩定性與彈性配套同樣重要，建議國土署同步強化系統穩定度、備援機制與彈性處理原則，確保政策順利執行。

中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉也指出，該政策對保護環境是正面的，期待政府可以訂立更明確的標準，「我們絕對支持與配合」。對於建築業，楊玉全也提出呼籲，建議業者「積極配合數位監管、善用直接利用流程、爭取多元去化路徑」來優化建案管理。

